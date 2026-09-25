«ХвостРадар» теперь следит за объявлениями о поиске питомцев круглосуточно

Авито обновил сервис по поиску потерянных кошек и собак

Фото: Динар Фатыхов

Авито обновил ИИ-сервис для поиска пропавших животных «ХвостРадар». Теперь в сервисе доступен фоновый мониторинг объявлений: после загрузки объявления о потерянном или найденном животном система круглосуточно мониторит обновления, сопоставляет фото и показывает уведомления о появлении на платформе животных, подходящих под описание. Второе изменение: обратный поиск по фотографиям. Теперь система умеет искать совпадения не только в перечне найденных животных, но и помогает найти хозяев по фото найденных питомцев.



Раньше автор объявления должен был сам регулярно обновлять сервис, чтобы увидеть новые совпадения. Теперь сервис сам мониторит платформу в фоновом режиме, пока объявление активно. Как только появляется подходящее объявление, пользователь получает push-уведомление и письмо на почту.



Алгоритм на базе компьютерного зрения теперь ищет совпадения не только для тех, кто потерял питомца, но и для тех, кто его нашел. Если пользователь размещает объявление о пропаже, система автоматически находит подходящие фото среди найденных животных. Если публикуется объявление о находке, сервис сам предлагает владельцев похожих пропавших питомцев.

За первые два месяца работы сервис помог вернуть хозяевам почти 200 животных. Сейчас в нем опубликовано более 6 000 объявлений: 4 116 — о потерянных питомцах, 2 299 — о найденных. Ежедневно в базе появляется около 300 новых объявлений.