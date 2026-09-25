В четырех городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется
В четырех городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Угроза атаки БПЛА введена в городах Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны и Заинск. Нижнекамский аэропорт приостановил работу в целях обеспечения безопасности полетов.
Также угроза атаки была объявлена в Казани и Зеленодольске, но там уже отменили воздушную тревогу.
Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется.
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