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В четырех городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

03:10, 25.09.2026

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется

В четырех городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Фото: Артем Дергунов

В четырех городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Угроза атаки БПЛА введена в городах Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны и Заинск. Нижнекамский аэропорт приостановил работу в целях обеспечения безопасности полетов.

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Также угроза атаки была объявлена в Казани и Зеленодольске, но там уже отменили воздушную тревогу.

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется.

Зульфат Шафигуллин

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