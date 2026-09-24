На форуме «ТАЙМ» в Казани покажут танец из наследия ЮНЕСКО

Деловая программа запланирована на 15 и 16 октября

С 14 по 17 октября 2026 года в Казани на площадке Центра уникального мастерства пройдет второй Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ». Деловая программа запланирована на 15 и 16 октября.

Форум направлен на развитие торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между регионами России и Индией. В программе — нефтегазохимия, финансы, логистика, медицина и фармацевтика, образование, сельское хозяйство, IT, текстиль, креативные индустрии и кино. Запланированы пленарное заседание, выставка предприятий, B2B-встречи, мастер-класс по ведению бизнеса с Индией, а также культурная и спортивная программы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ярким финалом станет показ танцевальной программы «Майурбхандж Чхау» 17 октября в Культурном центре «Московский». Мероприятие пройдет при поддержке Генерального консульства Индии в Казани.

Майурбхандж Чхау — древнее искусство из штата Одиша, включенное в 2010 году в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Танец сочетает боевые искусства, акробатику и народный эпос. Его главная особенность — отсутствие масок: артисты передают эмоции через мимику и сакральную раскраску лица под ритм живых барабанов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Помогли ли танцы закружить индийский бизнес в торговом танго и инвестиционном вальсе, мы узнаем уже по итогам 2026 года, — сказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Посещение представления возможно по предварительной регистрации — количество мест ограничено.

Дата и время: 17 октября 2026 года, начало в 18:00.

Место проведения: КЦ «Московский» (г. Казань, ул. Академика Королева, 47).

Напомним, форум призван развивать торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество между регионами России и административными подразделениями Индии. В центре внимания — практические возможности для бизнеса, новые партнерства и совместные проекты.

Алсу Сабирзанова