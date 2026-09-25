В Казани четыре троллейбуса будут работать до 21:00

Причиной стали работы по ремонту проезжей части

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 25 сентября, в Казани из-за дорожных работ на улице Карла Маркса изменится схема движения троллейбусов. Маршруты №2, 3, 5 и 7 будут работать по сокращенному графику — до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Причиной стали работы по ремонту проезжей части. Движение возобновится утром в 5:00 26 сентября и вернется в обычный режим.

Кроме того, троллейбус № 8 после 21:00 будет разворачиваться через остановку «Сквер им. Г. Тукая».

Ранее сообщалось, что в Казани ограничили движение на участке улицы Карла Маркса — от дома №65 до дома №40а. Причиной стал ремонт проезжей части.

Алсу Сабирзанова