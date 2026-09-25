Татарстан вошел в топ-5 регионов России по эффективности службы занятости

Лидером стала Волгоградская область с показателем 99,76%

Фото: Мария Зверева

По итогам августа 2026 года Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов России по эффективности службы занятости с результатом 98,44%. Лидером стала Волгоградская область с показателем 99,76%. При этом 14 районов Татарстана превысили результат лидера, еще три — обошли республиканский уровень, сообщает Центр занятости населения РТ.

Самые сильные позиции республики — по оказанию мер господдержки, направленных на трудоустройство. В Татарстане 25,12% безработных нашли работу в течение двух недель после получения такой поддержки, что выше июльского показателя (22,02%) и значительно больше, чем у лидера рейтинга (6,50%). По профориентации показатель составил 32,31% — против 12,48%, по психологической поддержке — 26,96% — против 6,53%. По всем трем направлениям зафиксирована положительная динамика к июлю.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Мы постепенно сокращаем влияние бюрократических факторов на трудоустройство. Ежемесячно анализируем причины отставания отдельных районов, по итогам мониторинга проводим совещания с руководителями районных кадровых центров, чтобы оперативно исправлять ситуацию и тиражировать успешные практики лидеров на всю республику, — отметил директор кадрового центра «Работа России» в Татарстане Тимур Муллин.

Ранее сообщалось, что безработица среди зумеров в России может вырасти в 2027 году. Поиск первой работы при этом может занимать от шести до семи месяцев.

Алсу Сабирзанов