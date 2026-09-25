В Казани лишь 13% выпускников автошкол сдают практику с первой попытки

Теорию с первой попытки сдают 50% кандидатов

Фото: Дмитрий Резнов

Основная причина очередей на экзаменах в Казани — недостаточная подготовка выпускников автошкол. Об этом заявил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по республике Дамир Бикмухаметов.

По его словам, теорию с первой попытки сдают 50% кандидатов, а практику — лишь 13% в Казани и 20% по Татарстану. Такая динамика сохраняется несколько лет.

— Каждый кандидат, не сдавший экзамен, возвращается на пересдачу, что кратно увеличивает нагрузку на экзаменационный отдел, — отметил Бикмухаметов.

Он также добавил, что укомплектованность отдела соответствует штатной численности, а при появлении вакансий подбор и оформление идут в ускоренном порядке. Из-за роста нагрузки штат был увеличен.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД Казани начали массово проверять автомобили автошкол. Проверку проводят для контроля качества подготовки будущих водителей.

Алсу Сабирзанова