ВККС РФ утвердила лишение статуса судьи Ризвана Юсупова, но вернула его Марселю Гафарову

Правда, второй вернуться к работе мирового судьи пока не может

Фото: Реальное время

На этой неделе Высшая квалифколлегия судей России рассмотрела две жалобы из Казани от бывших служителей Фемиды. В среду Ризван Юсупов пытался вернуть себе статус судьи Верховного суда Татарстана в отставке, но ему было отказано, зато вчера ВККС отменила решение региональной Квалифколлегии о досрочном прекращении полномочий мирового судьи по Московскому району Казани Марселя Гафарова. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в ККС республики.

Напомним, основанием для лишения статуса Ризвана Юсупова для татарстанской Квалифколлегии судей стали материалы из УФСБ Татарстана и решения судов о получении его детьми гражданства США и сокрытия этих сведений. Ранее в отношении супруги отставника Эльвиры Юсуповой и 20-летнего сына Гаяза вынесли приговоры по статье 330.2 УК РФ — наказали уголовными штрафами в 80 и 40 тысяч рублей за неисполнение обязанности по уведомлению факта наличия иного гражданства. Сын и пока еще несовершеннолетняя дочь экс-судьи с рождения являются гражданами США, поскольку появились на свет именно в этой стране. Однако при регистрации детей в ЗАГСе Казани была представлена информация об их рождении в Казани.

В 2015-м Марсель Гафаров (слева) получил награду от главы МВД Татарстана за работу по группировке «Мамшовские». сайт МВД Татарстана

Что касается Марселя Гафарова, то по его вопросу ККС Татарстана этим летом собиралась дважды — сначала приостановила его полномочия мирового судьи, поскольку тот без ухода в отставку в конце июня оставил родных и работу, предупредив близких об уходе на СВО. Чуть ранее ВККС дала главе СКР согласие на его уголовное преследование по делу о превышении полномочий по прежнему месту службы — начальником отдела управления угрозыска МВД Татарстана.

На данный момент федеральный розыск Гафарова прекращен, поскольку полковник в отставке добровольно вернулся в Казань. Задерживать его силовики не стали. Срок его судейских полномочий истекал в декабре текущего года. Однако в конце августа ККС РТ на внеочередном заседании приняла решение об их досрочном прекращении, посчитав дисциплинарным нарушением оставление рабочего места на длительный срок.

Вчера члены Высшей квалифколлегии судей РФ отменили данное решение. Однако к работе мировым судьей Марсель Гафаров вернутся не может — действует предыдущее решение ККС республики о приостановке его полномочий.

Расследование уголовного дела продолжается. Гафаров и его адвокаты пока воздерживаются от комментариев.