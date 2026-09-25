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Явка на выборах в Госдуму по России составила 59,8%

12:18, 25.09.2026

Партия «Единая Россия» получает 349 мандатов

Явка на выборах в Госдуму по России составила 59,8%
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Явка на выборах в Госдуму составила 59,8%, проголосовали 67 448 094 россиянина. Такую статистику озвучила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Центризбиркома по итогам выборов.

По итогам выборов в нижнюю палату партия «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, СР — 17, «Родина» — 1. Еще четыре человека получают места в качестве самовыдвиженцев.

Ранее сообщалось, что Фарид Абдулганиев победил на дополнительных выборах в Госсовет Татарстана.

Никита Егоров

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