Явка на выборах в Госдуму по России составила 59,8%
Партия «Единая Россия» получает 349 мандатов
Явка на выборах в Госдуму составила 59,8%, проголосовали 67 448 094 россиянина. Такую статистику озвучила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Центризбиркома по итогам выборов.
По итогам выборов в нижнюю палату партия «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, СР — 17, «Родина» — 1. Еще четыре человека получают места в качестве самовыдвиженцев.
Ранее сообщалось, что Фарид Абдулганиев победил на дополнительных выборах в Госсовет Татарстана.
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