Миронов обратился в Генпрокуратуру из-за мегасвалки под Челнами

Биков также обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с заявлением о возбуждении уголовного дела

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Депутат Госдумы Сергей Миронов направил запрос в Генпрокуратуру России по вопросу строительства комплекса по переработке отходов в Тукаевском районе Татарстана. Об этом Chelny-biz.ru сообщил предприниматель Радик Биков, отправивший обращение депутату. Запрос перенаправлен в прокуратуру Татарстана, затем — в Волжскую природоохранную прокуратуру.

Биков также обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с заявлением о возбуждении уголовного дела. Обращение поддержали 200 жителей: они просят проверить руководство ООО «Лео Групп» по статье о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ), а также должностных лиц исполкома и профильных ведомств за незаконное снятие плодородного слоя почвы.

Ранее водитель экскаватора «Лео-Групп» должен был выплатить 12 млн рублей за порчу участка при разработке под мегасвалку.

взято с сайта tatarstan.ru

Активисты требуют проверить законность включения участка в территориальную схему обращения с отходами, арестовать счета и технику компании, оценить риски для трассы М-12 и приостановить работы до положительного заключения экологической экспертизы.

Строительство КПО оценивается в 5—6 млрд рублей, сдача запланирована на 2029 год. Минстрой РТ назвал решение окончательным, итоги публичных слушаний опубликуют в конце сентября.

Ранее сообщалось, что Татарстан подал заявки на ликвидацию двух объектов накопленного вреда.

Алсу Сабирзанова