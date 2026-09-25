Лавров анонсировал старт переговоров по Евразийской хартии

Стороны намерены официально запустить подготовку текста документа

На полях 81-й сессии Генассамблеи ООН Сергей Лавров объявил о начале консультаций по созданию Евразийской хартии многообразия и многополярности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, стороны намерены официально запустить подготовку текста документа. Для этого участникам предстоит рассмотреть и утвердить совместное заявление о начале работы.

Лавров подчеркнул, что инициатива должна заложить основу для новой системы евразийской безопасности и обеспечить мирное развитие народов континента.

Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке. С российской стороны также участвовали постпред РФ при ООН Василий Небензя, посол России в США Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

Алсу Сабирзанова