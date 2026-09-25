Минюст признал иноагентом проект «Ходорковский LIVE»*

Также в перечень включены журналисты Мария Микаэлян* и Валерий Клепкин*

Минюст включил в перечень иностранных агентов интернет-проект «Ходорковский LIVE»*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также иноагентами признаны журналисты Мария Микаэлян* и Валерий Клепкин*.

По данным Минюста, проект «Ходорковский LIVE»* распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также материалы, формирующие негативный образ армии. Кроме того, он участвовал в распространении контента иноагентов и нежелательных организаций. В числе участников проекта — лица, уже включенные в реестр иностранных агентов, отметили в министерстве.

Напомним, сам Михаил Ходорковский* был внесен в реестр иностранных агентов 22 мая 2022 года.



Ранее сообщалось, что в перечень террористов и экстремистов был включен журналист и блогер Юрий Дудь*.

Алсу Сабирзанова