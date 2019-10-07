Родителей детей-инвалидов в Казани попросили не ходить на митинги

Не получившие средства реабилитации на своих чад татарстанцы пожаловались, что не видят помощи от своих общественных защитников

Фото: Ринат Назметдинов

Жаркие баталии из-за проблем с получением технических средств реабилитации детям-инвалидам продолжились сегодня в Общественной палате Татарстана. На встречу пришла инициативная группа родителей детей-инвалидов, организовавшая митинг за отставку главы регионального отделения Фонда соцстраха Павла Лоханова. Отчаявшихся граждан слушали «официальные» общественные защитники их интересов — представители Всероссийской организации детей-инвалидов (ВОРДИ). Почему ВОРДИ выступает против митингов, как эта организация защищает права детей-инвалидов в других регионах и почему представитель «неформалов» устроил за круглым столом коллективное прослушивание звукозаписи фрагмента выступления Ленина — в репортаже «Реального времени».

«Дают тем, кто ходит и кричит»



«7 октября, в 10 часов, ждем в Общественной палате всех, у кого есть проблемы и вопросы к ФСС. Особенно ждем тех родителей, кто был на митинге, организованном Юрием Никишиным 28 сентября в парке Тинчурина. К нам приезжают представители координационного совета центрального ВОРДИ. Кто сможет, приезжайте. Ульяна Глухова очень грамотно выстроила свою работу по ФСС, и нам всем не помешает ее послушать», — такое объявление разместило на своей странице в соцсети региональное отделение ВОРДИ в Республике Татарстан, возглавляемое Светланой Заводской.

На приглашение откликнулись — в Общественную палату на встречу приехали около трех десятков родителей детей-инвалидов, включая организатора митинга Юрия Никишина. Но разговор начался не с обсуждения насущной проблемы, а с «ликбеза». Гости — председатели РО ВОРДИ Самарской области Екатерина Сеницкая и Астраханской области Ульяна Глухова — стали объяснять татарстанцам, что в борьбе за свои права публичные акции, вроде организованной Никишиным, — последнее дело, вначале, дескать, надо писать обращения в госорганы, идти на прием к чиновникам и так далее: «Вначале письма, а потом уже выходим на митинги». Тем более, напомнили гости, в РТ недавно сменился руководитель фонда.

Гости — председатели РО ВОРДИ Самарской области Екатерина Сеницкая и Астраханской области Ульяна Глухова — стали объяснять татарстанцам, что в борьбе за свои права публичные акции, вроде организованной Никишиным, — последнее дело, вначале, дескать, надо писать обращения в госорганы, идти на прием к чиновникам и так далее

Объяснять в подробностях, что уже были и многочисленные письма, и устные, и телефонные обращения, реакция нового главы ФСС их не устроила, «никишинцы» не стали.

— У нас в Татарстане так принято, что тот, кто больше кричит, тому и рот закрывают, так дешевле, — несколько неуклюже попыталась объяснить логику организаторов митинга за отставку Лоханова одна их пришедших на встречу женщин, которая и сюда, и на митинг пришла постоять за других. — Конкретно у моего ребенка сейчас все есть, потому что все время хожу и кричу. А на митинг мы вышли, потому что с приходом нового руководства все стало еще хуже.

Екатерина Сеницкая попыталась упорядочить дискуссию, используя свой опыт не только общественницы, но и, как она заметила, чиновника со стажем. Она принялась выяснять, каковы все-таки конкретные результаты конкретных обращений. Ей рассказали грустную историю женщины, которую прямо на митинге пригласил на личный прием Павел Лоханов, а когда та пришла в назначенное время, Лоханова на месте не оказалось, а его подчиненные ей нагрубили. Систематизировав сбивчивые выкрики людей про то, что на прием к высшим чиновникам не попасть, а «внизу» с обращениями работают люди, которые не уполномочены принимать решения, сделала вывод, что есть проблема: «Невозможно попасть на прием к представителям ФСС, которые что-то решают».

Путешествие ортопедического ботинка в Москву и обратно

Ульяна Глухова и Екатерина Сеницкая упрекнули участников встречи в неумении четко формулировать проблемы. Те и впрямь с эмоциями по поговорке едва не выплеснули ребенка, однако взяли себя в руки и стали более четко рассказывать о наболевшем.

Директор казанской АНО «Центр помощи детям-инвалидам по слуху «Говоруши» Оксана Талдыкина сообщила, что оплаченные государством дорогостоящие операции по восстановлению слуха теряют смысл, поскольку дети не получают после них от ФСС ни запчастей для речевых процессоров, ни кабелей и других комплектующих к сложным слуховым аппаратам, а у родителей не всегда хватает денег даже на батарейки к сложным устройствам, которых ребенку надо 365 штук в год.

Поднятую Оксаной Талдыкиной тему продолжила Татьяна Котова, сообщившая, что благодаря сурдологам, заполняющим ИПР (индивидуальные программы реабилитации, — прим. ред.) в Татарстане инвалидам по слуху назначают слуховые аппараты без уточнения требуемых характеристик

— Это не ФСС, это ТСР (технические средства реабилитации, — прим. ред.) из регионального перечня, — уточнила Ульяна Глухова. — Вы сами должны обращаться…

— Да, и эти ТСР в региональный перечень не включены, а на просьбы включить нам из Минсоцзащиты приходят отписки! А зачем вы нужны, если все должны мы сами?..

Поднятую Оксаной Талдыкиной тему продолжила Татьяна Котова, сообщившая, что благодаря сурдологам, заполняющим ИПР (индивидуальные программы реабилитации, — прим. ред.) в Татарстане инвалидам по слуху назначают слуховые аппараты без уточнения требуемых характеристик. В результате поставщики обеспечивают всех под одну гребенку устаревшей техникой с одинаковыми характеристиками — проще говоря, поставляют что подешевле.

Важную проблему озвучила мать ребенка-инвалида Дания Кирьянова:



— На операцию в другой город, например в Санкт-Петербург или Москву, по закону мы вправе добираться либо поездом, либо самолетом. Но одно дело — час в самолете, а другое — сутки или полсуток в поезде, где маленький ребенок перед операцией все микробы соберет. И самолетом выходит вдвое дешевле, чем поездом. Но ФСС тратит на поезд 7,5 тысячи рублей вместо 3,5 тысячи на самолет и в компенсации за билеты на самолет отказывает, даже если у ребенка нет противопоказаний к перелету!

Чуть не расплакалась, говоря о своей беде, дочь лежачего инвалида I группы Людмила Дикунова:

— Памперсов в первом квартале года не бывает вообще, и не возвращают потом недобранные нами пачки, как было раньше!

— А в Москве памперсы вперед на год — до марта выдают! — удивилась Глухова. — Вы куда обращались?

Чуть не расплакалась, говоря о своей беде, дочь лежачего инвалида I группы Людмила Дикунова: «Памперсов в первом квартале года не бывает вообще, и не возвращают потом недобранные нами пачки, как было раньше!"

— Куда не обращалась, легче сказать… Это не все! Те подгузники, что протекают, у нас в Татарстане вернуть невозможно. Расписался за них — нет пути назад. А санитарные стулья?! Это же издевательство, что нам поставляют: ведро с крышкой по цене стула! Меня не было, соседка расписалась за него — все, вернуть невозможно и пользоваться нельзя.

— И вы не обращаетесь с этим, не фотографируете, не фиксируете разговоры о возврате, — намекнула на действенные способы борьбы с поставщиками негодных ТСР Ульяна Глухова.

— А почему вы такое принимаете, вы же ставите подписи в актах об исполнении контрактов? — накинулась в ответ публика на руководителя татарстанской организации ВОРДИ Светлану Заводскую, но та отмолчалась.

— Я включусь, можно? — подхватила «флаг» мать девочки-инвалида, представившаяся Татьяной. — Нам дают с 18 лет две пары ортопедической обуви — на лето и на зиму. А осенью и весной в чем ходить? Детям до 18-ти четыре пары положены, и это правильно! Ладно, пусть две. Но как ее изготавливают — это же безобразие! Качество… Я не знаю, где ФСС находит подрядчиков на эти тендеры. И цена — понятно, что за две тысячи рублей качественную обувь не сделаешь. Так ведь еще ее в Москву в этом году возят! Сняли мерку с ребенка — отвезли в Москву, из Москвы привезли колодку — сверили. Опять в Москву. На примерку привезли обувь — потом в Москву на доработку. Сейчас октябрь — мы еще летнюю обувь не получили! Люди получают летнюю обувь в ноябре-декабре, на будущий год нога у ребенка вырастет — и опять он без обуви. И готовой обуви не купишь. У нас одна нога короче другой, раньше на местном ортопедическом предприятии на улице Кирпичникова можно было стельки заказать, а теперь нет его.

— У нас в Самаре компенсируют стоимость ортопедической обуви до 6900 рублей в этом году, — только и нашла что сказать Екатерина Сеницкая.

Светлана Заводская по-прежнему не считает нужным как-то афишировать свою работу. Мало того, ВОРДИ позиционирует себя как организацию, защищающую права всех детей-инвалидов, а на деле отказывает в содействии тем, кто в организации этой не состоит и годовой членский взнос в 300 рублей не платит

Помощь — по членскому билету

И все же главная проблема, как выяснилось, состоит не в отсутствии качественных средств реабилитации и нарушениях сроков их поставки. А в том, что инвалиды и их родственники не видят роли ВОРДИ в отстаивании их прав и интересов.

Светлана Заводская по-прежнему не считает нужным как-то афишировать свою работу. Мало того, ВОРДИ позиционирует себя как организацию, защищающую права всех детей-инвалидов, а на деле отказывает в содействии тем, кто в организации этой не состоит и годовой членский взнос в 300 рублей не платит. Это родители детей-инвалидов установили опытным путем — позвонили на горячую линию ВОРДИ и попросили помощи как нечлены организации. И получили отказ. По словам координатора РО ВОРДИ РТ Жанны Халтуриной, на горячей линии дежурил юрист ВОРДИ Андрей Быбик.

В какой-то момент гул участников обсуждения, заговоривших разом, стал заглушать голоса выступающих. Так, что одна из женщин была вынуждена крикнуть:

— Тихо все! Давайте по очереди…

А когда Екатерина Сеницкая и Ульяна Глухова сказали Юрию Никишину, который те самые 300 рублей заплатил и является членом ВОРДИ, что он не должен был собирать митинг без согласования с организацией и ее руководителем, он и включил на телефоне звукозапись выступления Ленина. Дав понять, что считает ВОРДИ организацией, которая вместо защиты прав инвалидов сотрудничает с чиновниками и помогает им выпускать накопившийся у инвалидов «пар».

Надо честно признать, дамы оторопели и только после длинной паузы поинтересовались у Никишина, зачем же он тогда сам в ВОРДИ вступил и сюда на переговоры пришел.

Разошлись участники круглого стола с тем, чтобы собраться в пятницу в ФСС в другом составе: представители ВОРДИ, представители инициативной группы и чиновники

— Ну и что, я тоже вроде как член ВОРДИ, — тихо проговорила с места одна из участниц инициативной группы Никишина. — Так как я в мессенджере стала неудобные вопросы задавать председателю, меня сразу из группы того… выкинули. Вроде как по ошибке. Два раза подряд.

Разошлись участники круглого стола с тем, чтобы собраться в пятницу в ФСС в другом составе: представители ВОРДИ, представители инициативной группы и чиновники.

«Реальное время» направило запрос в ФСС по РТ о том, когда, какие и с каким результатом поднимало региональное отделение ВОРДИ проблемы перед ФСС по РТ и какую помощь получили дети-инвалиды с подачи этой организации. По получении ответа он будет опубликован.