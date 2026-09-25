Региональные праздники приравняли к федеральным по оплате труда

Поводом стала жалоба татарстанца, которому не оплачивали по повышенным нормам работу в День Республики, День Конституции РТ, Ураза-байрам и Курбан-байрам

Фото: Динар Фатыхов

Конституционный суд России уравнял федеральные и республиканские праздники. Теперь работа в региональные нерабочие дни оплачивается по тем же гарантиям статьи 153 Трудового кодекса, что и в федеральные праздники, то есть в повышенном размере либо с предоставлением другого дня отдыха. Об этом сообщает Минюст Татарстана.

Поводом стала жалоба татарстанца, которому не оплачивали по повышенным нормам работу в День Республики, День Конституции Татарстана, Ураза-байрам и Курбан-байрам. Истец работал в организации, финансируемой из федерального бюджета, и суды отказывали ему именно на этом основании.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Позицию республики в КС представлял министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин. По его словам, суд подтвердил, что региональные праздники — это не дополнительная гарантия, а часть единого правового режима. Главный итог решения в том, что источник финансирования работодателя больше не имеет значения.

Толкование распространено на все регионы, где действуют аналогичные законы. Задним числом дела пересматриваться не будут, повышенная оплата касается работы в республиканские праздники только после вступления постановления в силу.

Ранее сообщалось, что в России определили даты выходных и праздников в 2027 году. Отдыхать на Новый год россияне будут с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го.

Алсу Сабирзанова