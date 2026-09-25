Строительство корпуса для «Туполева» в Казани оценили в 1,5 млрд рублей

Объект предназначен для высокоточных испытаний авиационного оборудования

Фото: Максим Платонов

В Казани построят новый корпус радиотехнических измерений для авиастроительного предприятия ПАО «Туполев». Объект предназначен для высокоточных испытаний авиационного оборудования, на эти цели выделено 1,5 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заказчик объявил конкурс на выбор подрядной организации. Прием заявок от строительных компаний продлится до 12 октября 2026 года. Победитель возведет здание и подготовит его к эксплуатации до конца 2027 года.

Новый корпус обеспечит развитие современных систем радиоэлектроники и высокоточных испытаний авиационного оборудования.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана одобрили восемь инвестпроектов на 5,2 млрд рублей. Среди предложений — акватермальный комплекс в Казани и благоустройство Кабана.

Алсу Сабирзанова