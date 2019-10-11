Опаленные «Фениксом»: в Казани задержали провалившихся криптовалютчиков

В СИЗО попали два интернет-предпринимателя, один из них — потерпевший по делу о похищении лжеполицейскими

Фото: Ирина Плотникова

В Казани возбуждено уголовное дело о хищении средств путем инвестиций в криптовалюту через компанию PhoenixTrade.info. Первый потерпевший заявил в полицию, что инвестировал три года назад 20 млн рублей, но ни бонусов, ни возврата средств не дождался. В полиции полагают — размер ущерба может вырасти в разы. Арестованные веб-трейдеры утверждают — сами пострадали.

«Пророческая» репетиция задержания



Криминальную окраску история инвестиций в создание наднациональной криптовалюты Phoenix получила после «маски-шоу» на улице Чистопольской в декабре 2018 года. Тогда четверо в полицейской форме, с оружием и в масках вытащили из машины бизнесмена Артура Бикчантаева, заковали в наручники с криками «Попался, наркоторговец!», увезли на «Газельке». Но сами были задержаны полицией по плану «Перехват».

В мае 2019-го бывший партнер Бикчантаева Айрат Гилязов убеждал суд, что это был розыгрыш, и просил не заключать его в СИЗО. С его слов, Бикчантаев причастен к созданию сайта для операций с криптовалютой, но в феврале 2018-го сайт был удален, обязательства перед клиентами остались неисполненными. В том числе перед клиентами, которых привлекал Гилязов.

«В настоящее время около 14 тысяч человек хотят привлечь меня, Артура [Бикчантаева] и Рустама [Камалова] к ответственности, они периодически звонят и угрожают. <...> Я неоднократно говорил об этом Артуру и Рустаму, меня это реально беспокоило, но Артур и Рустам относились к этому халатно. Тогда у меня появилась идея, чтобы разыграть Артура... Потом по сценарию я должен был появиться и сказать, что все это может произойти на самом деле, если мы не отдадим людям деньги», — рассказывал интернет-предприниматель.

В мае 2019-го бывший партнер Бикчантаева Айрат Гилязов убеждал суд, что это был розыгрыш, и просил не заключать его в СИЗО

Дело о том похищении сейчас рассматривает Приволжский суд Казани — кроме Гилязова обвиняют четырех исполнителей, которым обещали за постановку 30 тысяч рублей. Ну а потерпевший по делу «маски-шоу» Бикчантаев вновь задержан — теперь уже без всяких розыгрышей.

Виртуальный счет прогорел вместе с «Фениксом»?

3 сентября в следственной части УВД Казани возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, еще в ноябре 2016 года бизнесмен Кашапов поверил в реальность прибыли от инвестиций в криптовалюту через компанию PhoenixTrade.info и передал «неустановленному следствием лицу» в офисе на улице Сибгата Хакима 20 млн рублей — деньги должны были упасть на виртуальный счет в личном кабинете Кашапова на сайте фирмы с названием мифической птицы.

Ни денег, ни процентов по ним вкладчик больше не видел. И заявил о хищении. Источники «Реального времени» уверяют — так поступили и ряд других «опаленных» прогоревшим «Фениксом».

5 сентября Бикчантаева задержали. 9 сентября Вахитовский суд Казани отправил его в СИЗО до 3 ноября. Спустя месяц, 7 октября, задержали и Рустама Камалова, позавчера арестовали и его.

«Как полагают органы предварительного расследования, потерпевший передал подозреваемому денежные средства для внесения их на электронный кошелек в личном кабинете на сайте инвестиционной компании. Однако подозреваемый свои обязательства не выполнил, получив денежные средства, похитил», — говорится в сообщении Вахитовского суда Казани об аресте второго подозреваемого в криптоафере.

5 сентября Бикчантаева задержали. 9 сентября Вахитовский суд Казани отправил его в СИЗО до 3 ноября

Версия защиты: «Расписку о получении 20 млн писал Гилязов»

И 30-летний Камалов, и 33-летний Бикчантаев официально числятся безработными. Первый является уроженцем Набережных Челнов, в прошлом работал частным предпринимателем в сфере общественного питания, женат, двое детей. На странице сообщества Phoenix Trade во «ВКонтакте» Рустам Камалов указан в качестве руководителя сообщества.

Артур Бикчантаев холост и бездетен, но его бизнес-история богаче и затрагивает сферы от ремонта компьютеров до управления недвижимостью. Бикчантаев выступал учредителем и руководителем в четырех компаниях — казанских «Интерком-Сервисе», «Омега+», «Синкра 9» и московском ООО «Ультрамар». Все эти фирмы ныне ликвидированы, причем последняя — за день до возбуждения уголовного дела.

Адвокат Камалова Игорь Гатауллин заявил «Реальному времени» — водворение в СИЗО будет оспорено, признаваться его клиенту не в чем, он сам потерял деньги в «Фениксе». «Расписку о получении 20 млн писал Гилязов, а задерживают почему-то сначала Бикчантаева, а потом Камалова», — говорит защитник.

Источники «Реального времени» в силовых органах отмечают — указанный защитой Гилязов фигурирует в уголовном деле в качестве свидетеля. В полиции ход расследования пока не комментируют.