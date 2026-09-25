Ради здоровья: инвесторы шагнули в частную медицину

Подавляющее количество одобренных Миннихановым инвестпроектов пришлось на здравоохранение

«Госучреждения должны научиться работать не хуже частного бизнеса. Вы получаете госзадание плюс имеете право работать по предпринимательскому направлению (имеется в виду оказание платных услуг). Ограничений нет. Ваша задача — не жаловаться, а повышать эффективность процессов и качество работы с кадрами», — рассуждал раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Инвестсовета, одобрившего сегодня максимальное количество частных инициатив в сфере здравоохранения. Нижнекамск получит два крупных учреждения: челнинская сеть клиник «Мед+» построит Центр восстановительной медицины с полным набором реабилитационных услуг, а «Атмосфера» — терапевтическую клинику с современным диагностическим оборудованием. Приток инвестиций в частную медицину, вероятно, связан с террористическими атаками на промышленные центры республики. Кроме того, Инвестсовет одобрил проект акватермального комплекса на берегу озера Средний Кабан и строительство гостиницы на территории спортивного комплекса «Динамо» в Мирном. Подробнее — в материале «Реального времени».

Нижнекамск: две частные клиники по реабилитации

Инвестсовет Татарстана одобрил сегодня восемь проектов с общим объемом инвестиций 5,13 млрд рублей. Примечательно, что большая часть из них касается сферы здравоохранения. Впервые за последние 5 лет инвесторы устремились в частную медицину — до сих предпочитали вкладываться в расширение собственных производств и в запуск смежных капиталоемких проектов.

На этот раз промышленные бизнес-проекты оказались в меньшинстве: их было всего два, с совокупной емкостью около 1 млрд рублей — против 6 млрд в индустрию реабилитации и поддержания здорового образа жизни жителей. Ими будут охвачены Нижнекамск, Набережные Челны, Казань и Мензелинск.

Один из крупных частных медцентров в Нижнекамске намерен построить основатель челнинской сети клиник «Мед+» Сергей Антипов. На заседании Инвестиционного совета он представил детальную концепцию будущего многофункционального медицинского центра. Его основой станет Центр восстановительной медицины, где будет оказываться полный комплекс реабилитационных услуг жителям города и республики. В том числе будет предусмотрена детская реабилитация, подчеркнул спикер.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Наряду с этим предусмотрено строительство Центра амбулаторного гемодиализа. Он нацелен на обслуживание пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью. «В нем будет установлено 12 диализных мест. При трехсменном режиме работы он сможет обслуживать процедурой программного диализа до 72 пациентов», — сообщил Антипов, добавив, что проектируемый центр создается с целью повышения уровня доступности медицинской помощи и бесплатного оказания медицинской помощи жителям Нижнекамска. Иначе говоря, он рассчитывает на участие в программе ОМС.

— Сегодня в городе проживает 1 692 пациента на гемодиализе. В среднем в год прибывает 150 пациентов в связи с увеличением продолжительности жизни и последствий пандемии ковида. Поэтому эта услуга востребована, — сообщила представитель Минздрава РТ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, растет потребность в реабилитации детей. «По детской реабилитации в Нижнекамском муниципальном районе мы фиксируем перевыполнение планового задания за 8 месяцев, так что потребность тоже обоснованна», — добавила она. На прямой вопрос Минниханова: «Вы за или против?» — она ответила утвердительно, поддержав инициативу частного инвестора.

Где взять врачей?

Но кто будет работать в медцентре? Где взять квалифицированных врачей? Сергей Антипов сообщил, что планирует направлять на работу специалистов из своего центра в Набережных Челнах. «Мы приняли для себя решение работать вахтовым методом, потому что знаем о кадровой проблеме в Нижнекамске, и она в принципе будет решена», — заверил он.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручился за компетентность и профессионализм основателя клиники. По его словам, сеть впервые начала работать в городе в 2017 году и вложила 680 млн рублей в оснащение. «Очень хорошие медицинские центры, плюс они обслуживают участников специальной военной операции. Поэтому поддержали несколько лет тому назад на Инвестсовете, они работают достойно в городе», — сказал Наиль Магдеев по видео-конференц-связи. За восемь лет в центрах прошли реабилитацию более 6 000 пациентов, в том числе люди, перенесшие инсульт и черепно-мозговые травмы, которые без помощи могли остаться прикованными к постели.

взято с сайта Минздрава РТ

В декабре 2019 года в Челнах был запущен медицинский центр «Медерика», специализирующийся на компьютерной томографии и широком спектре функциональной диагностики. В его составе строится четыре терминала — восстановительной медицины, лечебно-диагностический центр, офтальмология и стоматология.

«Атмосфера» защитила проект строительства в Нижнекамске медицинского центра «Гармония здоровья». Он будет включать терапевтическое направление: неврология и реабилитация, эндокринология, гастроэнтерология, гинекология и репродуктивное здоровье. Тут же появится диагностический центр с современным технологическим оборудованием: МРТ, КТ и УЗИ. «Надежный, очень хорошо себя показал», — одобрил его глава Нижнекамска Радмир Беляев.

Челны — стоматология для исправления прикуса

Основатель компании «Медгород» Вадим Федоров получил одобрение на строительство в Набережных Челнах стоматологической клиники. Это будет учреждение полного цикла, включающее 10 стоматологических кресел с зуботехнической лабораторией.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Проект вырастает не с нуля. Я сам окончил Казанский государственный медицинский университет. 13 лет руковожу собственной сетью медицинских клиник, стоматологических и зуботехнической лабораторией, где обслуживается больше 25 000 пациентов, — рассказал он. С 2017 года он занимается исправлением прикуса.

Главная проблема клиники — кадры, сообщил Вадим Федоров: «У меня работает 30% врачей из других регионов, в частности из Тюменской области. Чтобы привлекать больше, развивают набор релокации и адаптацию сотрудников».

Казань: акватермы вблизи «Пляжа» и гостиница в Мирном

Проект акватермального комплекса на берегу озера Средний Кабан по Оренбургскому тракту предложила компания ООО «Дель-Транс-Агро», подконтрольная предпринимателю Дмитрию Сорокину. Компания планирует инвестировать 1,5 млрд рублей, из которых 150 млн направит на благоустройство прибрежной зоны.

— У меня вопрос такой: предполагается ли в дальнейшем обустройство мест или вообще сход плавательных средств или людей на воду с вашего объекта? — спросили на заседании. Рустам Минниханов пресек эту инициативу, напомнив, что акватория озера используется как гребной канал, поэтому любые спуски на воду исключены.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Комплекс будет расположен на первой береговой линии, и сам природный ландшафт, вода будет создавать дополнительный притягательный эффект, — объяснил гендиректор ДТА Алексей Сучков журналистам, почему рассчитывает выиграть конкуренцию у действующего комплекса «Пляж». Определять ценовую категорию он не стал, так как комплекс появится не раньше 2030 года.

Еще один инвестор получил добро на строительство гостиницы на территории спортивного комплекса «Динамо» в Мирном. Благодаря этому появится возможность проводить не только тренировочные сборы лыжников и биатлонистов, но и международные первенства.

— Это суперпроект, Рустам Нургалиевич, если построим, то сможем проводить соревнования и сборы в Мирном, — утверждал представитель ООО «Тринити».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Участок — 1,9 га. Очень напрашивается сегодня. Такая точка, магнит спортивный. И летом он загружен, и зимой, — говорил руководитель проекта.

По его словам, центр в Мирном испытывает высокую нагрузку, так как в нем сосредоточены центр пулевой и тактической стрельбы: «Там у нас загрузка большая и всегда проблемы с размещением».

В Мензелинске владельцы татарстанской нефтесервисной компании решили построить спортивный комплекс. Руководитель проекта Александр Рязанов рассказал, что в него войдут зал для борьбы, зал для занятий баскетболом и волейболом. В перспективе — футбольное поле, беговые дорожки, велосипедная и лыжная трассы. В соответствии с проектной документацией год завершения — 2028-й. Проект полностью ведется за счет собственных средств. Общий объем инвестиций — 141 млн рублей.