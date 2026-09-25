Пять объектов в Лаишевском районе РТ внесут в реестр ОКН

Среди них — Церковь Преображения Господня

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В Единый госреестр объектов культурного наследия России будут внесены мечеть и четыре церкви, расположенные в Лаишевском районе. Это решение принято по результатам положительных государственных историко-культурных экспертиз, сообщила пресс-служба комитета РТ по охране ОКН.

Церковь Преображения Господня, построенная в первой половине XVIII века в селе Большие Кабаны, является одной из старейших в Татарстане, известной еще со времен Казанского ханства. В 1560 году здесь была освящена деревянная церковь, а сохранившееся кирпичное здание было возведено в 1764 году и в 1866 году перестроено в стиле барокко. В советское время этот храм остался одним из немногих в Татарстане, избежавших разорения. В честь жителей Больших Кабанов, которые отстояли храм, на одной из стен установлена мемориальная табличка.

Мечеть, построенная в конце XIX века в селе Кирби (ул. Горького), представляет собой памятник татарской культовой архитектуры в стиле «деревянной эклектики» с характерным для сельских районов Татарстана полихромным фасадом. Она была возведена в 1873 году и после пожара в 1908 году была полностью отстроена на средства казанского купца первой гильдии Салиха Сабитовича Губайдуллина. Эта мечеть также продолжала проводить богослужения в советские годы, а ее минарет многократно перестраивался. В 90-е годы XX века во время реставрации ему вернули исторический облик.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Кроме того, статус объекта культурного наследия регионального значения получат три православные церкви в Лаишевском районе:

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Церковь Ильинская, построенная в 1820 году (село Песчаные Ковали, ул. Приозерная);

Церковь Покровская, возведенная в период с 1901 по 1906 год (село Тарлаш, ул. Поповка);

Церковь Покровская, построенная в 1895 году по проекту архитектора Ф.Н. Малиновского (село Сокуры, Школьная, д. 3). Эта деревянная церковь была возведена на средства казанского купца первой гильдии Павла Васильевича Щетинкина и жителей села, являющегося родиной поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина.

Ранее сообщалось, что в Свияжске отреставрируют историческое здание архива земской управы.

Никита Егоров