Доля женщин среди частных инвесторов в России выросла до 45,4%

Рынок практически достиг гендерного паритета

Фото: Сергей Козлов

Доля женщин среди частных инвесторов в России выросла с 19% в 2019 году до 45,4% к началу 2026 года. Рынок практически достиг гендерного паритета. Об этом на XXIII Международном банковском форуме сообщила зампред ПСБ Юлия Карпова, передает ТАСС.

По ее словам, доходность инвестиций у женщин в среднем на 0,25—0,3% выше, чем у мужчин. Женщины добавляют в портфель около десяти инструментов для диверсификации и придерживаются консервативных стратегий: на облигации федерального займа приходится 55% чистых вложений, на акции — только 9% (у мужчин — 14%). Второй по значимости инструмент — паевые фонды: женщины предпочитают коллективные инвестиции и фонды со смешанными активами.

В рамках форума ПСБ организовал деловой завтрак «Женщины в инвестициях: мягкая сила финансового рынка». В нем также участвовали старший вице-президент ПСБ Вера Подгузова, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, директор департамента кадровой политики ЦБ Татьяна Тихонова и доцент МГУ Татьяна Ладыкова.

Ранее сообщалось, что ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов. Запрет продлен на шесть месяцев — с 1 октября 2026 года по апрель 2027 года.

Алсу Сабирзанова