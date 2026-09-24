АТОР: новые налоги на Мальдивах ударят по турпотоку из России

С 1 октября 2026 года на островах начнет действовать сбор на туристические услуги

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Ассоциация туроператоров России попросила власти Мальдив не распространять новые налоговые правила на российские компании. С 1 октября 2026 года на островах начнет действовать сбор на туристические услуги. Иностранные туроператоры, в том числе из России, должны будут встать на учет в местной налоговой службе и платить TGST по ставке 17%, передает РБК.

В АТОР считают, что это обернется двойным налогообложением и приведет к сокращению числа туристов из России.

— АТОР считает такую конструкцию неприемлемой. Российские компании приобретают услуги мальдивских отелей по стоимости, уже включающей местные налоги, а маржа туроператора формируется в России, — передает пресс-служба ассоциации.

Кроме того, в АТОР указали, что передать мальдивским налоговикам финансовые документы российских компаний невозможно: они подчиняются только российскому законодательству.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ассоциация уже направила официальное обращение в Министерство туризма и авиации Мальдивской Республики и уведомила о рисках Минэкономразвития России.

Власти Мальдив рассчитывают, что нововведения будут приносить около 1,61 млрд руфий (более $104 млн) в год. Из этой суммы примерно 299,3 млн руфий (свыше $19 млн) дадут иностранные турагенты, еще 1,31 млрд (почти $85 млн) — иностранные туроператоры.

Летом прошлого года Мальдивы уже поднимали ставку TGST с 16% до 17%.

Ранее сообщалось, что турналог в РФ предложили переложить с отелей на туристов. Авторы идеи предлагают сделать плательщиком самого туриста, а гостиницы оставить в роли налоговых агентов.

Алсу Сабирзанова