Экология мегаполиса: в Казани обсудили, как право и бизнес отвечают на новые вызовы

На сессии Казанского юридического форума говорили о правовом регулировании экологического благополучия

Фото: взято с сайта kzn.ru

На полях V Казанского юридического форума состоялась сессия «Правовое регулирование экологического благополучия мегаполиса: от воздуха до зеленого строительства и экономики». Разговор получился предметным и, как это часто бывает в экологической повестке, острым: участники обсуждали, успевает ли право за городскими изменениями, нужны ли отдельные нормы для мегаполисов и можно ли стратегию устойчивого развития превратить в реальный инструмент управления. Подробнее — в материале «Реального времени».

Экология как точка пересечения права, города и экономики

На Казанском юридическом форуме впервые фокусируются именно на экологической стороне благополучия города. Открывая сессию, мэр Казани Ильсур Метшин объяснил, почему в повестке появилась эта тема. Он связал экологическую повестку не с абстрактными принципами, а с очень конкретной городской нагрузкой.

— Я начал работать после тысячелетия Казани, мы в день вывозили 600 тонн мусора. Сегодня мы вывозим 1 300 тонн, — отметил он.

взято с сайта kzn.ru

Метшин подчеркнул, что за годы изменились и морфология отходов, и масштаб потребления. Он напомнил и о закрытии полигона на Химической, который, как когда-то предполагалось, должен был работать до 2030 года, но был закрыт уже пять лет назад.

По мнению Ильсура Метшина, экология требует не только муниципальных усилий, но и правового регулирования, которое должно успевать за изменениями.

— Есть страны, которые уже принимают законы, обязывающие производителей по упаковке, чтобы она была разлагаемой, — привел он пример.

Мэр прямо сказал, что сегодня нужны законы, которые «как минимум должны если не опережать, то поспевать за тем, что происходит у нас за окном». И признал: в этом плане отставание пока заметное.

Но город, по его словам, не ждет только решений сверху. В 2008 году Казань, как отметил Метшин, серьезно занялась экологическими вопросами. Тогда в городе было около 220—225 тысяч крупномерных деревьев при 310 тысячах автомобилей.

— На сегодняшний день приросли на 190 тысяч, — сказал мэр, подчеркнув, что деревья высаживались вместе с общественниками, КФУ и промышленными предприятиями.

Сегодня Казань — лидер среди городов-миллионников по площади зеленых насаждений. 61% территории города покрыт деревьями, кустарниками и цветами.

Стратегия есть, а что с юридической силой?

В Казани принята Стратегия устойчивого развития до 2030 года с перспективой до 2040-го. Но вопрос о том, насколько муниципальные экологические стандарты имеют правовую силу, остается открытым. Этот вопрос модератор сессии адресовала директору Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талие Хабриевой.

Она подчеркнула, что, будучи уроженкой Казани, рада видеть, как город формирует собственную повестку.

— Казань приняла Стратегию устойчивого развития. Я бы сказала, необычный образец для муниципального образования, даже такого высокого уровня, — сказала Хабриева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом она объяснила: сама по себе стратегия не равна федеральному закону, но это не делает документ формальным и пустым:

— Там такие разделы, они уже с заявкой на установление экологических стандартов.

По ее словам, стратегия становится ориентиром для последующих программ и нормативных актов.

— Это документ, который во многом ведет Казань, а за Казанью — и весь Татарстан, а за Татарстаном — и другие регионы по такой экологической повестке, которая нацелена на улучшение жизни рядовых граждан, — считает Талия Хабриева.

Следующий вопрос модератора касался более общего и, пожалуй, самого острого момента: нужен ли специальный правовой режим экологического благополучия или нынешнего законодательства достаточно?

Талия Хабриева ответила осторожно, но однозначно дала понять, что тема требует дальнейшего развития.

— Нужно ли сразу же готовить закон? Я думаю, к этому не готовы, — сказала она.

При этом она подчеркнула: мегаполисы находятся в самой сложной ситуации, поскольку сталкиваются с высокой антропогенной нагрузкой, которую нельзя уравнивать с условиями менее загруженных территорий. По ее мнению, именно это может привести к переходу от общих норм к дифференцированному регулированию.

В финале обсуждения Хабриева подчеркнула, что речь пока идет не о готовом решении, а о начале серьезной правовой работы.

— Оптимизация текущего законодательства и даже введение специального регулирования для экологического благополучия мегаполисов может состояться. Но мы в самом начале пути, — резюмировала она.

Бизнес как участник экологической политики

Отдельный акцент сессии сделал генеральный директор «Казаньоргсинтеза», генеральный директор СИБУР-РТ Айрат Сафин. Тема его доклада — «Роль бизнеса в экологическом благополучии городов» — продолжила разговор о том, что экологическая повестка невозможна без участия компаний.

взято с сайта kzn.ru

Он подчеркнул, что бизнес следует рассматривать не как нагрузку на среду, а как равноправного участника экологической политики. Говоря о вкладе СИБУРа, он назвал устойчивое развитие частью бизнес-модели компании и отметил масштаб инвестиций в Татарстане.

— СИБУР в Республике Татарстан реализует самую большую инвестиционную программу. Сумма программы — более 600 миллиардов рублей. Такого не было даже в советское время, — сообщил Сафин.

Среди примеров он назвал запуск производства этилена, ввод парогазовой установки с КПД 53,9, который позволил увеличить энергоэффективность на 15% и снизить выбросы углекислого газа на 3%. Отдельно Сафин рассказал о модернизации очистных сооружений, они будут введены в эксплуатацию в 2028 году.

— За неполные 25 лет мы вырастили производство в два раза, при этом масса отходов на тонну продукции сократилась также в два раза, — подчеркнул спикер.

Компания не только модернизирует мощности, СИБУР сегодня полностью встроен в жизнь города, занимается экопросвещением горожан, огромное внимание уделяет работе с детьми, компания запустила три экотропы, при ее содействии происходит восстановление популяции сокола-балобана в Республике Татарстан.

взято с сайта kzn.ru

Ильсур Метшин высоко оценил работу компании.

— Спасибо вам за такое бережное отношение к городу, в котором вы работаете, — сказал мэр Казани.

В завершение Айрат Сафин сформулировал запрос бизнеса на расширение правового регулирования — от налогового стимулирования и льготного финансирования зеленых проектов до упрощения процедур для муниципального уровня и понятных правил для новых экологических инструментов.

За нелегальный вывоз строительных отходов — конфискация машины

На сессии выступил и депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Илья Вольфсон. Он рассказал о том, какие инициативы уже находятся в проработке и что, по его мнению, нужно решать в новом созыве.

Одной из главных проблем Вольфсон назвал неправильную утилизацию строительных отходов.

— Вывезти строительный мусор на «Газели» стоит 12—15 тысяч рублей, а штраф при неправильной утилизации — от 2,5 тысячи. Оплати хоть два раза и все равно останешься в плюсе, — отметил депутат.

Сейчас, по его словам, готовится законопроект о кратном повышении штрафов, а при повторном нарушении — о конфискации транспортных средств.

— Чтобы это стало невыгодно людям, тогда сможем, наверное, это побороть, — пояснил Вольфсон.

Он также предложил развивать систему приема вторсырья и делать такие площадки доступными для жителей. По его мнению, такие пункты должны субсидироваться, а сами люди, особенно молодое поколение, должны привыкать воспринимать сдачу вторсырья как нормальную бытовую практику.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вольфсон затронул и тему упаковки, подчеркнув, что конкуренция должна строиться на качестве продукта, а не на красивой обертке, утилизация которой затягивается на десятилетия. Он рассказал и о законопроекте, который предусматривает обязательный договор на вывоз мусора при регистрации юрлица и изменении данных.

— Этот подход должен быть цивилизован, — подчеркнул депутат.

Отдельно он высказался за налоговые льготы при использовании вторсырья.

— Я считаю, нужно вводить налоговые льготы на прибыль при использовании «вторички», — сказал Вольфсон.

Депутат отметил, что в некоторых вопросах, наоборот, необходимо гайки ослабить. Пример — ливневые канализации, требования в этой сфере часто чрезмерно жесткие.

— Построить очистные сооружения для ливневки дороже, чем подать питьевую воду, — отметил депутат.

Сессия на полях V Казанского юридического форума показала: тема экологического благополучия мегаполиса уже вышла за рамки экологической повестки в узком смысле. Это вопрос управления городом, качества жизни, баланса интересов и правовых инструментов, которые должны работать в условиях быстро меняющейся городской реальности.