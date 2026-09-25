В Свияжске отреставрируют историческое здание архива земской управы
Свияжская уездная земская управа была учреждена почти 163 года назад
Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия одобрил научно-проектную документацию на работы по сохранению здания архива Свияжской земской управы, расположенного в селе Свияжск Зеленодольского района на улице Набережной реки Щуки, дом 27. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения и было построено в начале XIX века, сообщила пресс-служба комитета.
Согласно имеющимся архивным данным, точная дата строительства и первые владельцы здания неизвестны. Однако эксперты выяснили, что здание было возведено по утвержденному проекту «образцовых» решений, предназначенных для частных застройщиков первой половины XIX века. Позже оно перешло в распоряжение Свияжской уездной земской управы, где разместился архив. В процессе эксплуатации здание неоднократно перестраивалось, особенно в 1870-е и 1907 году. В советский период оно вновь стало жилым домом.
Запланированные работы по восстановлению здания включают:
- Инъекционирование и гидрофобизацию кладки фундаментов и подвальной части стен.
- Восстановление целостности поврежденных и деформированных участков кирпичной кладки.
- Укрепление кирпичной кладки стен и сводов.
- Замена конструкции чердачного перекрытия.
- Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций.
- Восстановление кровли, системы водостоков и слуховых окон.
- Отмостка по периметру здания.
- Раскрытие заложенных дверных и оконных проемов и замена их на новые, выполненные по историческим образцам.
Свияжская уездная земская управа была учреждена на основании Положения о губернских и уездных учреждениях от 1 января 1864 года. Земские органы самоуправления, избираемые раз в три года, отвечали за различные социальные аспекты, включая строительство и управление дорогами, школами и больницами, продовольственные вопросы, агрономические знания и организацию земской статистики. Управа была упразднена в 1918 году.
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