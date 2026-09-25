Автобус №29 изменит маршрут в Казани с 26 по 30 сентября

Конечной остановкой на этот период станет «Чеховский рынок»

Фото: Артем Дергунов

В Казани автобус №29 временно изменит схему движения с 26 по 30 сентября. Причиной стали ремонтные работы на перекрестке улиц Волкова и Айвазовского. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Конечной остановкой на этот период станет «Чеховский рынок». Автобусы будут следовать по улицам Волкова, Достоевского, Чехова и Груздева, а далее по обычному маршруту.

Сам перекресток будет полностью перекрыт с 00:00 26 сентября по 19:00 29 сентября. Водителей просят внимательно следить за временными дорожными знаками и учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в центре Казани ограничат движение на участке улицы Карла Маркса. Причиной стал ремонт проезжей части.

Алсу Сабирзанова