Россельхознадзор сохраняет запрет на молочную и рыбную продукцию из Армении
Ходатайства и декларации армянской стороны не подкреплены доказательствами безопасности продукции
Россия пока не планирует отменять ограничения на импорт молочных и рыбных изделий из Армении. Причина в том, что Ереван не предоставил документальных подтверждений устранения технологических нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.
В ведомстве отметили, что ходатайства и декларации армянской стороны не подкреплены доказательствами безопасности продукции, поэтому возобновление поставок невозможно. Уведомление уже направлено партнерам.
Ограничения ввели в конце июля из-за недостаточного контроля Еревана за аграрным сектором. Это привело к убыткам местных производителей и акциям протеста. В сентябре Армения обратилась в структуры ЕАЭС, заявив, что российские запреты противоречат принципам союза.
Ранее сообщалось, что Россия возобновила поставки газа в Армению. Транспортировка продолжилась по магистральному газопроводу Северный Кавказ — Закавказье.
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