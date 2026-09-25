Россельхознадзор сохраняет запрет на молочную и рыбную продукцию из Армении

Ходатайства и декларации армянской стороны не подкреплены доказательствами безопасности продукции

Фото: Людмила Губаева

Россия пока не планирует отменять ограничения на импорт молочных и рыбных изделий из Армении. Причина в том, что Ереван не предоставил документальных подтверждений устранения технологических нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

В ведомстве отметили, что ходатайства и декларации армянской стороны не подкреплены доказательствами безопасности продукции, поэтому возобновление поставок невозможно. Уведомление уже направлено партнерам.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ограничения ввели в конце июля из-за недостаточного контроля Еревана за аграрным сектором. Это привело к убыткам местных производителей и акциям протеста. В сентябре Армения обратилась в структуры ЕАЭС, заявив, что российские запреты противоречат принципам союза.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила поставки газа в Армению. Транспортировка продолжилась по магистральному газопроводу Северный Кавказ — Закавказье.

Алсу Сабирзанова