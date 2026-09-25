Володин напомнил россиянам о законах, вступающих в силу в октябре

Среди них — меры по контролю доходов трудовых мигрантов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин озвучил новые законы, которые начнут действовать с октября. Среди них — меры по контролю доходов трудовых мигрантов, обновленные правила определения зон вокруг образовательных учреждений, где запрещены продажа никотиновой продукции, а также улучшения в защите прав потребителей на маркетплейсах.

Как отметил Володин в своем посте в соцсетях, налоговые органы теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, приезжающих в Россию на работу. Это необходимо для обеспечения контроля над их способностью содержать себя и свои семьи, находящиеся в России.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также он упомянул о вступлении в силу новых правил, касающихся расчета и установления границ территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, где продажа табачных изделий, вейпов и кальянов будет запрещена. Утверждение таких границ будет осуществляться на уровне регионов с обязательным учетом мнения общественности.

Кроме того, Володин сообщил об изменениях в сфере защиты прав потребителей. Теперь, если покупатели обнаружат дефекты у товаров, приобретенных на маркетплейсах, они смогут напрямую обращаться к продавцу через цифровую платформу.

Еще одной ключевой мерой станет применение льготной налоговой ставки на ввоз и продажу товаров для детей при наличии документов, подтверждающих их качество.

Ранее сообщалось, что в Минфине предложили изменить ставку НДФЛ для пассивных доходов россиян.

Никита Егоров