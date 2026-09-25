Путин заявил, что настроен поехать на саммит АТЭС

Окончательное решение будет зависеть от ситуации в стране

Президент России Владимир Путин сообщил, что настроен принять участие в саммите АТЭС, но окончательное решение будет зависеть от ситуации в стране. Об этом он сказал журналистам, передает РИА «Новости».

— Надо определиться еще окончательно, все будет зависеть от ситуации в стране, в нашей стране. Я всегда при решении вопроса о «принимать или не принимать участие в каком-либо международном мероприятии» исхожу из ситуации, которая складывается в Российской Федерации. Я настроен на то, чтобы принять участие в этой работе, — заявил Путин.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18—19 ноября.

Ранее сообщалось, что США пригласили Путина на саммит G20 в Майами, который пройдет 14—15 декабря.

Алсу Сабирзанова