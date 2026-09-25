Китай обошел США по числу высококвалифицированных ИИ-специалистов

57% ведущих исследователей получили первое высшее образование в Китае

Китай стал лидером по числу ведущих исследователей в сфере искусственного интеллекта. В 2025 году там работал 41% таких специалистов, тогда как в США — 34%. Еще в 2022 году соотношение было обратным: 46% против 27% в пользу Америки. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на исследование аналитического центра Карнеги.

Китай также остается главным поставщиком кадров для отрасли: 57% ведущих исследователей получили первое высшее образование там, в США — лишь 13%. Все больше китайских специалистов остаются работать на родине — 69% выпускников местных вузов, тогда как в 2022 году таких было 57%.

По мнению аналитиков, причиной смены расстановки стали мощная индустрия ИИ в Китае с зарплатами уровня Кремниевой долины и ужесточение визовой политики США.

Ранее сообщалось, что в Татарстане увеличился спрос на сотрудников с ИИ-навыками. Количество вакансий в республике достигло 2 тысяч.

Алсу Сабирзанова