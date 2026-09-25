Опрос предпринимателей: как чувствует себя российский рынок коммерческого транспорта?

Сегодня рынок коммерческого машиностроения, к сожалению, не растет, хотя и сильного падения мы не видим. Если говорить о продажах грузовиков, то пиковым был 2024 год, когда было реализовано более 100 тысяч машин. Сейчас рынок находится примерно на уровне прошлого года — чуть меньше 50 тысяч автомобилей. Это выше, чем в наиболее кризисные 2009—2010 годы, когда продавалось порядка 35—40 тысяч грузовиков, но до своего среднего уровня в 70—75 тысяч рынок в этом году, скорее всего, не дойдет.

Главное, что сейчас мешает его развитию, — недостаточно благоприятный инвестиционный климат. Он, в свою очередь, зависит от ставки Центрального банка и курса валют (на мой взгляд, рубль сейчас несколько переоценен). Эти два фактора не позволяют говорить о достаточно хорошем инвестиционном климате.

Сложная ситуация складывается и с экспортом. Мы продолжаем работать на внешних рынках, прежде всего для нас важен Африканский континент, где у «Урала» сильные позиции. Но экспорт сегодня серьезно усложнен: выросла стоимость логистики, есть проблемы с судоходством в Черном море, а сильный рубль дополнительно снижает возможности для экспортеров.



Что касается конкуренции с китайскими производителями, то сегодня клиент выбирает коммерческий транспорт прежде всего по трем параметрам: технические характеристики, комфорт водителя и цена. Поэтому конкурировать приходится именно по этим направлениям.

В отдельных сегментах китайские компании уже сдали свои позиции. В частности, речь идет о технологическом транспорте и седельных тягачах. Но конкурировать по цене с ними все еще тяжело. В результате этой конкуренции, конечно, выигрывает покупатель.

Но у нас нет другого варианта: необходимо сохранять высокое качество и технические характеристики автомобилей, одновременно снижая их стоимость. Для этого мы постоянно развиваем производство, в том числе за счет роботизации и повышения производительности труда. Основная задача — снижать себестоимость, но при этом не ухудшать ни технические, ни потребительские свойства автомобиля.

Мы могли бы заниматься реструктуризацией производства и двигаться в этом направлении быстрее, однако дорогие заемные деньги пока не позволяют делать это теми темпами, которыми хотелось бы. Поэтому мы, как и многие отрасли, ждем снижения ключевой ставки.