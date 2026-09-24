Беспилотная опасность объявлена на всей территории Татарстана
Ограничения введены с 23:33 мск
В Республике Татарстан ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения введены по всей территории Татарстана с 23:33 мск. Аэропорт Казани временно приостановил работу в целях обеспечения безопасности полетов.
Аналогичный режим объявлен в соседних с Татарстаном Чувашии, Ульяновской и Самарской областях, а также в Мордовии.
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