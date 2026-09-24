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Беспилотная опасность объявлена на всей территории Татарстана

23:37, 24.09.2026

Ограничения введены с 23:33 мск

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Татарстана
Фото: скриншот приложения МЧС

В Республике Татарстан ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения введены по всей территории Татарстана с 23:33 мск. Аэропорт Казани временно приостановил работу в целях обеспечения безопасности полетов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Аналогичный режим объявлен в соседних с Татарстаном Чувашии, Ульяновской и Самарской областях, а также в Мордовии.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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