Минниханов выразил соболезнования Токаеву в связи с ЧП в Казахстане
Трагедия унесла жизни 12 моряков
Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с гибелью военнослужащих ВС республики во время учений в Мангистауской области. Документ опубликован на сайте раиса.
— Разделяем скорбь родных и близких погибших, а также всего казахстанского народа в этот трудный день. В Татарстане глубоко переживают произошедшую трагедию, — говорится в сообщении.
Напомним, что в четверг во время учений «Каспийская оборона — 2026» в Мангистауской области на побережье Каспия из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра 17 военных моряков унесло в море, 12 из них погибли, троих удалось спасти. По факту гибели моряков возбудили уголовное дело. Для расследования причин и обстоятельств трагедии создана правительственная комиссия.
Ранее Минниханов принял участие в образовательном форуме в Китае.
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