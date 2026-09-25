Минниханов выразил соболезнования Токаеву в связи с ЧП в Казахстане

Трагедия унесла жизни 12 моряков

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с гибелью военнослужащих ВС республики во время учений в Мангистауской области. Документ опубликован на сайте раиса.

— Разделяем скорбь родных и близких погибших, а также всего казахстанского народа в этот трудный день. В Татарстане глубоко переживают произошедшую трагедию, — говорится в сообщении.

Напомним, что в четверг во время учений «Каспийская оборона — 2026» в Мангистауской области на побережье Каспия из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра 17 военных моряков унесло в море, 12 из них погибли, троих удалось спасти. По факту гибели моряков возбудили уголовное дело. Для расследования причин и обстоятельств трагедии создана правительственная комиссия.

Ранее Минниханов принял участие в образовательном форуме в Китае.

Никита Егоров