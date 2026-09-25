Число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск выросло до 15
Четверо госпитализированы с осколочными ранениями, ушибами и переломами
При атаке БПЛА на Ульяновск пострадали 15 человек, в том числе трое подростков. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в «Максе».
Четверо госпитализированы с осколочными ранениями, ушибами и переломами, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще 11 человек получили помощь амбулаторно.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших. По словам губернатора, 14-летнего подростка отпустили домой под амбулаторное наблюдение, 12-летнему мальчику помощь оказали в детской областной больнице, а 17-летняя девушка прооперирована и продолжает лечение. Русских поручил организовать телемедицинскую консультацию с федеральным центром.
Напомним, Ульяновск подвергся массовой атаке БПЛА сегодня утром. В результате налета дронов повреждения получили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры.
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