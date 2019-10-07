Главный педагог Казани боролся с терроризмом за взятки?

Уголовное дело об «откате» за поставки металлодетекторов в 120 школ обернулось отставкой начальника управления образования

Фото: Максим Платонов

История казанского гимназиста с пистолетом, что в мае взял на мушку свой класс, получила коррупционное продолжение. Сотрудники третьего отдела Следкома по РТ и БЭП МВД выяснили, почему вооруженного ученика проглядел металлодетектор гимназии №7, и привлекли поставщика техники за мошенничество, а чиновников от образования — за взятку в 800 тысяч рублей. Попавший под подозрение начальник городского управления Ильнар Хидиятов покинул пост.

Гимназиста судят, поставщик металлодетекторов арестован



4 октября Ново-Савиновский райсуд Казани отправил под арест казанского бизнесмена Анвара Мурсюкаева. Двумя днями ранее этого представителя казанской фирмы «Новотех» задержали по подозрению в даче взятки 800 тыс. рублей «неустановленным» руководителям управления образования Казани в начале 2017 года. По версии силовиков, за эту сумму «Новотех» обеспечил школы Казани рамками металлоискателей — без проведения торгов и с поставкой дешевых моделей под видом дорогих.

Посредником в этой схеме силовики считают начальника одного из отделов управления образования. По данным источников «Реального времени», статус подозреваемого в получении мзды получил главный педагог Казани Ильнар Хидиятов, после чего работы в исполкоме лишился. На главной странице сайта управления образования освежили данные о руководителе: обязанности начальника управления теперь исполняет заместитель Светлана Захарова.

Оказалось, по документам о закупке в гимназии №7 должны были установить рамку детектора за 67,7 тыс. рублей, а поставили всего за 30 тысяч. Фото Ирины Плотниковой

Основания подозревать ВИП-чиновников от образования появились в ходе тщательного расследования ЧП в гимназии №7. 13 мая 2019 года 17-летний ученик пришел на урок русского языка с пистолетом и кухонным ножом, «сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение». По одной из версий, мальчишка, пережив расставание с девушкой, задумал уйти из жизни с помощью полиции — «хотел, чтобы его застрелили при задержании». Обошлось без стрельбы — парня скрутили еще до приезда силовиков. Сейчас Ново-Савиновский суд Казани решает, направлять ли парня с душевными травмами на принудительное лечение в стационар.

Как ученик с холодным и огнестрельным оружием преодолел рамку металлодетектора на входе в гимназию? Наши источники уверяют — ответ на этот вопрос искали и нашли сотрудники третьего отдела Следкома по РТ вместе с коллегами из экономической полиции. Оказалось, по документам о закупке в гимназии №7 должны были установить рамку детектора за 67,7 тыс. рублей, а поставили всего за 30 тысяч. Да и ту не стали настраивать — вот она и не сработала!

На безопасности школ наварили 4 миллиона?

По данным источников «Реального времени», решение о закупке металлодетекторов для школ Казани чиновники управления образования приняли в конце 2016-го. Запросили коммерческие предложения у поставщиков и выбрали для защиты от проноса оружия и запрещенных на ЕГЭ мобильников рамочные детекторы «Арена 9000 ST» (по 67,7 тыс. рублей за штуку на день закупки) и ручные детекторы «Мегион 46000» (по 2,3 тысячи).

Разбиравшихся в этой истории силовиков крайне удивило отсутствие тендера. Директорам 120 школ Казани спустили директиву: заключать договора с выбранным чиновниками без всякого конкурса с поставщиком — ООО «Новотех».

Анвар Мурсюкаев и «неустановленные лица» в начале 2017-го передали 800 тыс. рублей начальнику отдела управления образования — прямо у здания управления на Большой Красной. Фото Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

По документам, спецтехнику должны были завезти до Нового, 2017-го года. Сразу после перечисления «Новотеху» всех 8,217 млн рублей по договорам. По факту, 119 рамочных и 121 ручной детектор завезли в школы лишь в марте 2017-го. Причем, как выяснили проверяющие уже в 2019-м, в нескольких учебных заведениях рамочные металлоискатели до сих пор лежат разобранными на складах. А кое-где стоят без настройки и не способны защитить ни от террористов, ни от мальчишек с папиной «пушкой».

Надо ли говорить, что для коммерсантов заказ был выгодным? Особенно с учетом того, что вместо указанных в договорах детекторов были поставлены модели классом ниже и значительно дешевле. В этом силовики и усмотрели состав мошенничества с ущербом для бюджета в 4 млн рублей. По данным источников «Реального времени», уголовное дело об этой афере возбудили в конце сентября, а уже через неделю появилось и дело о коррупции.

По версии силовиков, еще до заключения контрактов представители «Новотех» получили требование об откате 10% в пользу руководства управления образования, и, выполняя эту договоренность, Анвар Мурсюкаев и «неустановленные лица» в начале 2017-го передали 800 тыс. рублей начальнику отдела управления образования — прямо у здания управления на Большой Красной. Дама, как полагают следователи, отнесла деньги Хидиятову — в ту пору еще замначальника управления образования — «за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя».

Ни Мурсюкаев, ни Хидиятов с претензиями в свой адрес не согласны.

Одной из последних инициатив Хидиятова как чиновника можно назвать проверки учебных заведений, что осмелились перейти на пятидневку. Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

Кандидат филологических наук учителем работал недолго

Ильнару Хидиятову — 40. Дипломированный учитель татарского языка и литературы и кандидат филологических наук, окончил Татарский гуманитарный институт и Высшую школу экономики. В официальной биографии указано — свободно владеет турецким языком.

По профессии работал 5 лет — сначала учителем, потом заведующим лицеем-интернатом №2 Московского района Казани, ранее носившем название «татаро-турецкий». В 2006-м занял пост замначальника отдела образования Московского района, в 2010-м дослужился до поста замначальника управления образования исполкома города. Ну а в марте 2018-го пересел в кресло начальника. Но надолго в нем не удержался.

Одной из последних инициатив Хидиятова как чиновника можно назвать проверки учебных заведений, что осмелились перейти на пятидневку. Едва узнав о случившемся, начальник поспешил заявить — нарушители будут наказаны.

Напомним, ЧП в гимназии №7 обернулось отставкой для заслуженного директора этого учебного заведения. После 24 лет работы на этом посту Любовь Кочневой пришлось уйти — муниципалитет не продлил с ней контракт.

«Реальное время» обратилось за комментарием в мэрию Казани с вопросом: будет ли исполком проводить собственную проверку, изучать другие контракты Хидиятова?

В пресс-службе Ново-Савиновского суда Казани нам подтвердили — Мурсюкаев арестован до 24 ноября по ходатайству Следкома. Фото Ирины Плотниковой

— В исполком Казани поступила информация о следственных действиях в отношении начальника управления образования Хидиятова И.Р. Насколько нам известно, свою вину он отрицает. До выяснения всех обстоятельств дела было принято решение об отстранении его от выполнения служебных обязанностей, после чего Хидиятов И.Р. написал заявление об уходе по собственному желанию, и 30 сентября оно было принято. Исполком Казани открыт для сотрудничества с правоохранительными органами. В настоящее время нами проводится комплексная служебная проверка, — ответили нашему изданию в мэрии Казани.

В пресс-службе Ново-Савиновского суда Казани нам подтвердили — Мурсюкаев арестован до 24 ноября по ходатайству Следкома. «Реальному времени» удалось связаться с защитником фигуранта, но тот от комментариев отказался, ссылаясь на закон об адвокатской тайне.