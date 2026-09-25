Путин: в России готовят стратегии развития театров, музеев и архивов

Основное внимание уделяется подготовке кадров

В России разрабатываются стратегии развития отдельных отраслей культуры. Об этом на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил президент Владимир Путин, передает «Ъ».

Среди ключевых направлений он выделил архивную, театральную и музейную сферы. Основное внимание, по словам главы государства, уделяется подготовке кадров.

— Сегодня нужны режиссеры, кураторы, музейные педагоги, драматурги, менеджеры, которые понимают искусство, чувствуют современную аудиторию и знают толк в технологиях, — сказал Путин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одним из приоритетов стратегии государственной культурной политики до 2030 года власти считают формирование госзаказа на создание качественного контента. Документ также направлен на укрепление гражданской идентичности, передачу традиционных ценностей, обеспечение культурного суверенитета страны и повышение ее роли в мировом гуманитарном пространстве.

Ранее сообщалось, что Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент России отметил рост зарплат и ВВП.

Алсу Сабирзанова