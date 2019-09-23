Сергей Нарышкин: «На будущие отношения с Киевом надо смотреть сдержанно»

Террористическая угроза сдвигается все ближе к границам СНГ

Практически все страны СНГ подвергаются сильному внешнему воздействию и провокационным конфликтам, а сама обстановка вокруг Содружества становится более сложной, чем в любое другое время после холодной войны, констатировали сегодня руководители органов госбезопасности на саммите разведывательных служб в Казани. Каким образом «друзья» из-за Атлантики пытаются подорвать политическую стабильность независимых государств, куда от сирийско-иракской границы перебираются международные террористы и почему легендарная «русская разведка» «прощелкала» Украину, разбиралась корреспондент «Реального времени».

Подрывные моменты

Усиливающаяся геополитическая напряженность на южных границах стран СНГ, экономический шантаж, массированные кибератаки на электронные платформы органов государственной власти и активное финансирование общественных организаций — это наиболее распространенные инструменты внешнего воздействия «американских друзей» на политику стран СНГ. Эти подрывные моменты перечисляли сегодня руководители органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Сегодня в Казанской ратуше глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на правах принимающей стороны провел ежегодный саммит служб внешней безопасности. В нем приняли участие делегации специальных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Это ежегодное совещание проводится в рамках исполнения соглашения о взаимодействии и обмене данными разведывательных служб между этими странами, подписанного в 1992 году в Алма-Ате. Этот документ налагает запрет на ведение разведывательной деятельности в самих странах СНГ.

Сегодня в Казанской ратуше глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на правах принимающей стороны провел ежегодный саммит служб внешней безопасности

Вмешательство извне недопустимо

Глава СВР России Сергей Нарышкин открыл совещание, зачитав приветственную телеграмму президента России, в которой Владимир Путин призвал «быть более устойчивыми к внешнему вмешательству, особенно в свете усиливающейся геополитической напряженности.

«Речь идет о попытках внешнего воздействия практически в любой стране. Провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память. Под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета. Нарушается право народов самим выбирать свою судьбу»,— говорится в заявлении Путина.

Главная цель органов госбезопасности — не допустить дестабилизации ситуации и внешнего вмешательства в политические и общественные процессы. Органы госбезопасности несут растущую ответственность за обеспечение суверенитета и безопасности при защите интересов и ценностей общества.

Куда бегут террористы

Тем не менее нынешняя политическая обстановка в странах Содружества остается сложной и непредсказуемой. Кроме идеологического воздействия извне, здесь возникают террористические угрозы. По словам исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, из зоны сирийского и иракского конфликта международные террористы смещаются к южным границам СНГ.

— Сейчас происходит смещение террористической активности из сирийско-иракской зоны к южным границам Содружества. Из этого региона в страны СНГ возвращаются боевики-террористы, подготовленные для ведения подрывной работы, — рассказал он.

По его словам, несмотря на усилия мирового сообщества по стабилизации ситуации в Сирии, уровень террористической угрозы не снижается и может перекинуться в СНГ.

По словам исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, из зоны сирийского и иракского конфликта международные террористы смещаются к южным границам СНГ

— В нарушение договоренностей о стратегической безопасности отдельные известные страны продолжают осуществлять политику силового диктата, — заявил он. — По-прежнему остается высокий конфликтный потенциал в международных отношениях со странами СНГ. Особую тревогу вызывает активность НАТО в размещении оружия в непосредственной близости от границ Содружества.

Лебедев заметил, что в будущем планирует заблаговременно останавливать «злонамеренную киберактивность» для противостояния киберугрозам. В качестве показательного примера ущерба он привел Венесуэлу, где по воле американских властей почти вся страна была отключена от электричества. Он считает, что противоречия СНГ, России и НАТО носят «принципиальный характер», а сотрудничество третьих стран с НАТО всегда имеет «антироссийскую составляющую», что неоднократно подтверждалось на практике.

Президента Татарстана Рустама Минниханова беспокоят отдельные проявления религиозного экстремизма и разжигание межнациональной розни прозападными СМИ

Кого финансируют «зарубежные партнеры»

Президента Татарстана Рустама Минниханова беспокоят отдельные проявления религиозного экстремизма и разжигание межнациональной розни прозападными СМИ.

— Информационные ресурсы, финансируемые из-за рубежа, стремятся дестабилизировать внутриполитическую обстановку, подогреть протестные настроения, разжечь религиозную и межнациональную рознь, а также дискредитировать усилия государства и правоохранительных органов, — отметил Рустам Минниханов в своем выступлении.

Одной из приоритетных задач на сегодняшний день, по словам президента РТ, является формирование жесткой стратегии противодействия международному терроризму. Он отметил, что недавние события в Саудовской Аравии, где беспилотные летательные аппараты атаковали нефтяные заводы, наглядно показывают, что высокотехнологичные угрозы, которые ранее не воспринимались как реальные, выдвигаются на первый план.

— Подобное оружие может появиться в руках террористических организаций. Бороться с такими организациями, как запрещенные в России «Аль-Каида», «Талибан», «ИГИЛ», можно только совместными усилиями, — считает Рустам Минниханов.

Куда смотрела разведка

Но почему мощная «русская разведка» проморгала Украину? Когда можно будет вернуть ее в сферу влияния России? По окончании совещания корреспондент «Реального времени» спросила у главы Службы внешней разведки, могут ли потеплеть отношения с Незалежной?

— На будущее отношений России и Украины можно смотреть с очень сдержанным оптимизмом, — скромно пообещал Сергей Нарышкин.

По его словам, есть первые обнадеживающие признаки, но «многое зависит от решительности новых властей Киева», вероятно, подразумевая президента Украины Владимира Зеленского и обновленный состав Верховной Рады.

— Этот вопрос сегодня не обсуждался. Могу сказать, что какие-то, может быть, первые признаки [улучшения] обнаруживаются, но многое зависит от готовности и от способности новой киевской власти действовать решительно, преодолевать сопротивление так называемой партии войны. Мы понимаем, что для новой власти это сделать довольно тяжело, — пояснил главный разведчик России.

Нарышкин прокомментировал атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, этот вопрос продолжает находиться в центре внимания органов госбезопасности стран СНГ, но нужны четкие и объективные доказательства причастности какого-либо государства или организации, чтобы называть конкретного исполнителя

Также он прокомментировал атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Напомним, КСА практически сразу обвинило в инциденте Иран. По словам Нарышкина, этот вопрос продолжает находиться в центре внимания органов госбезопасности стран СНГ, но нужны четкие и объективные доказательства причастности какого-либо государства или организации, чтобы называть конкретного исполнителя.

— Этот регион представляет собой взрывоопасную территорию, оттуда исходят многие террористические угрозы, — пояснил Сергей Нарышкин, объясняя, почему многие события, происходящие на Ближнем Востоке и в Северной Африке, находятся в центре внимания органов безопасности и разведывательных служб.

По его мнению, атака на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии является «опасным событием», и в преломлении к нему разведчики строят свою работу по обеспечению безопасности государств СНГ.

Российские власти осуждают этот инцидент, отметил Нарышкин.

— Наша позиция такова: мы, безусловно, осуждаем такие действия, — сказал он. — Но необходимо иметь четкие и объективные доказательства установления вины.

По словам главы СВР, не имея таких доказательств, делать голословные заявления о том, что автором таких действий является какое-либо государство или движение, недопустимо.