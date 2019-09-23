Сергей Нарышкин: «На будущие отношения с Киевом надо смотреть сдержанно»
Террористическая угроза сдвигается все ближе к границам СНГ
Практически все страны СНГ подвергаются сильному внешнему воздействию и провокационным конфликтам, а сама обстановка вокруг Содружества становится более сложной, чем в любое другое время после холодной войны, констатировали сегодня руководители органов госбезопасности на саммите разведывательных служб в Казани. Каким образом «друзья» из-за Атлантики пытаются подорвать политическую стабильность независимых государств, куда от сирийско-иракской границы перебираются международные террористы и почему легендарная «русская разведка» «прощелкала» Украину, разбиралась корреспондент «Реального времени».
Подрывные моменты
Усиливающаяся геополитическая напряженность на южных границах стран СНГ, экономический шантаж, массированные кибератаки на электронные платформы органов государственной власти и активное финансирование общественных организаций — это наиболее распространенные инструменты внешнего воздействия «американских друзей» на политику стран СНГ. Эти подрывные моменты перечисляли сегодня руководители органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.
Сегодня в Казанской ратуше глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на правах принимающей стороны провел ежегодный саммит служб внешней безопасности. В нем приняли участие делегации специальных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Это ежегодное совещание проводится в рамках исполнения соглашения о взаимодействии и обмене данными разведывательных служб между этими странами, подписанного в 1992 году в Алма-Ате. Этот документ налагает запрет на ведение разведывательной деятельности в самих странах СНГ.
Вмешательство извне недопустимо
Глава СВР России Сергей Нарышкин открыл совещание, зачитав приветственную телеграмму президента России, в которой Владимир Путин призвал «быть более устойчивыми к внешнему вмешательству, особенно в свете усиливающейся геополитической напряженности.
«Речь идет о попытках внешнего воздействия практически в любой стране. Провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память. Под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета. Нарушается право народов самим выбирать свою судьбу»,— говорится в заявлении Путина.
Главная цель органов госбезопасности — не допустить дестабилизации ситуации и внешнего вмешательства в политические и общественные процессы. Органы госбезопасности несут растущую ответственность за обеспечение суверенитета и безопасности при защите интересов и ценностей общества.
Куда бегут террористы
Тем не менее нынешняя политическая обстановка в странах Содружества остается сложной и непредсказуемой. Кроме идеологического воздействия извне, здесь возникают террористические угрозы. По словам исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, из зоны сирийского и иракского конфликта международные террористы смещаются к южным границам СНГ.
— Сейчас происходит смещение террористической активности из сирийско-иракской зоны к южным границам Содружества. Из этого региона в страны СНГ возвращаются боевики-террористы, подготовленные для ведения подрывной работы, — рассказал он.
По его словам, несмотря на усилия мирового сообщества по стабилизации ситуации в Сирии, уровень террористической угрозы не снижается и может перекинуться в СНГ.
— В нарушение договоренностей о стратегической безопасности отдельные известные страны продолжают осуществлять политику силового диктата, — заявил он. — По-прежнему остается высокий конфликтный потенциал в международных отношениях со странами СНГ. Особую тревогу вызывает активность НАТО в размещении оружия в непосредственной близости от границ Содружества.
Лебедев заметил, что в будущем планирует заблаговременно останавливать «злонамеренную киберактивность» для противостояния киберугрозам. В качестве показательного примера ущерба он привел Венесуэлу, где по воле американских властей почти вся страна была отключена от электричества. Он считает, что противоречия СНГ, России и НАТО носят «принципиальный характер», а сотрудничество третьих стран с НАТО всегда имеет «антироссийскую составляющую», что неоднократно подтверждалось на практике.
Кого финансируют «зарубежные партнеры»
Президента Татарстана Рустама Минниханова беспокоят отдельные проявления религиозного экстремизма и разжигание межнациональной розни прозападными СМИ.
— Информационные ресурсы, финансируемые из-за рубежа, стремятся дестабилизировать внутриполитическую обстановку, подогреть протестные настроения, разжечь религиозную и межнациональную рознь, а также дискредитировать усилия государства и правоохранительных органов, — отметил Рустам Минниханов в своем выступлении.
Одной из приоритетных задач на сегодняшний день, по словам президента РТ, является формирование жесткой стратегии противодействия международному терроризму. Он отметил, что недавние события в Саудовской Аравии, где беспилотные летательные аппараты атаковали нефтяные заводы, наглядно показывают, что высокотехнологичные угрозы, которые ранее не воспринимались как реальные, выдвигаются на первый план.
— Подобное оружие может появиться в руках террористических организаций. Бороться с такими организациями, как запрещенные в России «Аль-Каида», «Талибан», «ИГИЛ», можно только совместными усилиями, — считает Рустам Минниханов.
Куда смотрела разведка
Но почему мощная «русская разведка» проморгала Украину? Когда можно будет вернуть ее в сферу влияния России? По окончании совещания корреспондент «Реального времени» спросила у главы Службы внешней разведки, могут ли потеплеть отношения с Незалежной?
— На будущее отношений России и Украины можно смотреть с очень сдержанным оптимизмом, — скромно пообещал Сергей Нарышкин.
По его словам, есть первые обнадеживающие признаки, но «многое зависит от решительности новых властей Киева», вероятно, подразумевая президента Украины Владимира Зеленского и обновленный состав Верховной Рады.
— Этот вопрос сегодня не обсуждался. Могу сказать, что какие-то, может быть, первые признаки [улучшения] обнаруживаются, но многое зависит от готовности и от способности новой киевской власти действовать решительно, преодолевать сопротивление так называемой партии войны. Мы понимаем, что для новой власти это сделать довольно тяжело, — пояснил главный разведчик России.
Также он прокомментировал атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Напомним, КСА практически сразу обвинило в инциденте Иран. По словам Нарышкина, этот вопрос продолжает находиться в центре внимания органов госбезопасности стран СНГ, но нужны четкие и объективные доказательства причастности какого-либо государства или организации, чтобы называть конкретного исполнителя.
— Этот регион представляет собой взрывоопасную территорию, оттуда исходят многие террористические угрозы, — пояснил Сергей Нарышкин, объясняя, почему многие события, происходящие на Ближнем Востоке и в Северной Африке, находятся в центре внимания органов безопасности и разведывательных служб.
По его мнению, атака на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии является «опасным событием», и в преломлении к нему разведчики строят свою работу по обеспечению безопасности государств СНГ.
Российские власти осуждают этот инцидент, отметил Нарышкин.
— Наша позиция такова: мы, безусловно, осуждаем такие действия, — сказал он. — Но необходимо иметь четкие и объективные доказательства установления вины.
По словам главы СВР, не имея таких доказательств, делать голословные заявления о том, что автором таких действий является какое-либо государство или движение, недопустимо.
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