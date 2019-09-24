Как татарстанцы помогли восстановить школу в Сирии

40 тысяч долларов — за мирные условия обучения 1 200 юных жителей Дамаска

На северо-востоке Дамаска открылась средняя общеобразовательная школа, которая после обстрелов боевиков долгое время находилась в ужасном состоянии. Примечательно, что в восстановлении учебного заведения самыми активными, пожалуй, оказались мусульмане Татарстана. Верующие смогли собрать необходимые средства и передать на капитальный ремонт. Подробности — в материале «Реального времени».

Татарская лепта

Мусульмане Татарстана помогли восстановить школу в Сирии. Образовательное учреждение на северо-востоке Дамаска (район Барза) было практически уничтожено после «работы» боевиков. Теперь же 200 мальчиков 7—9 классов смогут вновь вернуться за новенькие парты в отремонтированных классах.

Накануне российские религиозные деятели открыли в Дамаске образовательное учреждение. Клич на сбор средств год назад кинула Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской Республики. Объединение, включающее в себя руководителей различных конфессий нашей страны, было создано в 2017 году Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Благотворительный проект по ремонту школы получил добро как со стороны мусульманских лидеров, так и православных (например, патриарха Кирилла). И, пожалуй, самыми отзывчивыми оказались татарстанские верующие.

Образовательное учреждение на северо-востоке Дамаска (район Барза) было практически уничтожено после «работы» боевиков. Теперь же 200 мальчиков 7—9 классов смогут вновь вернуться за новенькие парты в отремонтированных классах

«Активное участие в восстановлении школы приняло и Духовное управление мусульман РТ, которое организовало благотворительный сбор средств среди неравнодушных мусульман Татарстана. Пусть Аллах убережет все страны и народы от того, что пришлось пережить сирийцам и их детям в результате боевых действий, ниспошлет этой стране мира и воздаст благом всем, кто внес личные пожертвования на восстановление этой школы и помолился за благополучие сирийских единоверцев», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ДУМ РТ.

Религиозные деятели смогли собрать почти 40 тысяч долларов — лишь бы сирийские школьники смогли получать знания в нормальных условиях.

«Перепрошить» ребят

Война в Сирии продолжается восемь лет — с октября 2011 года. В конце 2017 года Россия объявила о победе над ИГИЛ (организация запрещена в РФ) и рядом других террористических группировок. Власти арабской республики теперь пытаются восстановить работу инфраструктурных объектов, вернуть беженцев и урегулировать политические вопросы.

В годы активных боевых действий школу в Барзе обстреливали боевики. В этом здании укрывались вынужденные переселенцы. Восточная Барза продолжительное время находилась в руках боевиков. Детей, проживавших в этом районе Дамаска, террористы идеологически «обрабатывали» в специальных центрах.

В годы активных боевых действий школу в Барзе обстреливали боевики. В этом здании укрывались вынужденные переселенцы

После того как сирийская армия освободила эту часть столицы, власти увидели, что местная молодежь не получала полноценного среднего образования. Причем «перепрошить» сознание ребят необходимо как можно скорее. И на помощь арабским властям пришли члены рабочей группы из России.

Это учебное заведение стало первым объектом в рамках проекта по восстановлению пострадавшей от военных действий социальной инфраструктуры Сирии. К отремонтированной школе планируется присоединить другие общеобразовательные учреждения. И вскоре альма-матер будет доступна уже 1200 ученикам. В каждом классе будут учиться по 25—30 ребят.

Новая задача — восстановить страну

Открытие школы началось с минуты молчания в память о всех погибших в годы войны в САР. В торжественной церемонии принимали участие посол России в Сирии Александр Ефимов, секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Сергей Мельников, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей РПЦ иеромонах Стефан Игумнов. Сирийскую сторону представляли министр по делам вакуфов Абдусаттар Ас-Сейид и городские чиновники.

Как сообщил Камиль хазрат, члены рабочей группа уже провели целый ряд акций по доставке крупной гуманитарной помощи в Сирию. И эта школа — лишь часть большой работы, которую оказывают российские верующие.

В торжественной церемонии принимали участие посол России в Сирии Александр Ефимов, секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Сергей Мельников, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей РПЦ иеромонах Стефан Игумнов. Сирийскую сторону представляли министр по делам вакуфов Абдусаттар Ас-Сейид и городские чиновники

Руководитель управления образования Дамаска Гассан Аль-Ляххам поблагодарил россиян за реализацию этого проекта. По его словам, благодаря восстановленной школе сирийский народ видит, как выглядит настоящая дружба.

В свою очередь иеромонах Стефан отметил, что сирийцы героически сражались с терроризмом. Теперь перед ними стоит новая задача — восстановить страну. И верующие России, мусульмане и христиане, помогают своим арабским братьям в этом благородном деле, чтоб сирийские дети воспитывались в мирных условиях и стали настоящими патриотами.

После открытия официальные лица осмотрели помещения школы. Муфтий Татарстана также общался со школьниками, раздавал им сладости и охотно соглашался на селфи.