Как татарстанцы помогли восстановить школу в Сирии
40 тысяч долларов — за мирные условия обучения 1 200 юных жителей Дамаска
На северо-востоке Дамаска открылась средняя общеобразовательная школа, которая после обстрелов боевиков долгое время находилась в ужасном состоянии. Примечательно, что в восстановлении учебного заведения самыми активными, пожалуй, оказались мусульмане Татарстана. Верующие смогли собрать необходимые средства и передать на капитальный ремонт. Подробности — в материале «Реального времени».
Татарская лепта
Мусульмане Татарстана помогли восстановить школу в Сирии. Образовательное учреждение на северо-востоке Дамаска (район Барза) было практически уничтожено после «работы» боевиков. Теперь же 200 мальчиков 7—9 классов смогут вновь вернуться за новенькие парты в отремонтированных классах.
Накануне российские религиозные деятели открыли в Дамаске образовательное учреждение. Клич на сбор средств год назад кинула Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской Республики. Объединение, включающее в себя руководителей различных конфессий нашей страны, было создано в 2017 году Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Благотворительный проект по ремонту школы получил добро как со стороны мусульманских лидеров, так и православных (например, патриарха Кирилла). И, пожалуй, самыми отзывчивыми оказались татарстанские верующие.
«Активное участие в восстановлении школы приняло и Духовное управление мусульман РТ, которое организовало благотворительный сбор средств среди неравнодушных мусульман Татарстана. Пусть Аллах убережет все страны и народы от того, что пришлось пережить сирийцам и их детям в результате боевых действий, ниспошлет этой стране мира и воздаст благом всем, кто внес личные пожертвования на восстановление этой школы и помолился за благополучие сирийских единоверцев», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ДУМ РТ.
Религиозные деятели смогли собрать почти 40 тысяч долларов — лишь бы сирийские школьники смогли получать знания в нормальных условиях.
«Перепрошить» ребят
Война в Сирии продолжается восемь лет — с октября 2011 года. В конце 2017 года Россия объявила о победе над ИГИЛ (организация запрещена в РФ) и рядом других террористических группировок. Власти арабской республики теперь пытаются восстановить работу инфраструктурных объектов, вернуть беженцев и урегулировать политические вопросы.
В годы активных боевых действий школу в Барзе обстреливали боевики. В этом здании укрывались вынужденные переселенцы. Восточная Барза продолжительное время находилась в руках боевиков. Детей, проживавших в этом районе Дамаска, террористы идеологически «обрабатывали» в специальных центрах.
После того как сирийская армия освободила эту часть столицы, власти увидели, что местная молодежь не получала полноценного среднего образования. Причем «перепрошить» сознание ребят необходимо как можно скорее. И на помощь арабским властям пришли члены рабочей группы из России.
Это учебное заведение стало первым объектом в рамках проекта по восстановлению пострадавшей от военных действий социальной инфраструктуры Сирии. К отремонтированной школе планируется присоединить другие общеобразовательные учреждения. И вскоре альма-матер будет доступна уже 1200 ученикам. В каждом классе будут учиться по 25—30 ребят.
Новая задача — восстановить страну
Открытие школы началось с минуты молчания в память о всех погибших в годы войны в САР. В торжественной церемонии принимали участие посол России в Сирии Александр Ефимов, секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Сергей Мельников, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей РПЦ иеромонах Стефан Игумнов. Сирийскую сторону представляли министр по делам вакуфов Абдусаттар Ас-Сейид и городские чиновники.
Как сообщил Камиль хазрат, члены рабочей группа уже провели целый ряд акций по доставке крупной гуманитарной помощи в Сирию. И эта школа — лишь часть большой работы, которую оказывают российские верующие.
Руководитель управления образования Дамаска Гассан Аль-Ляххам поблагодарил россиян за реализацию этого проекта. По его словам, благодаря восстановленной школе сирийский народ видит, как выглядит настоящая дружба.
В свою очередь иеромонах Стефан отметил, что сирийцы героически сражались с терроризмом. Теперь перед ними стоит новая задача — восстановить страну. И верующие России, мусульмане и христиане, помогают своим арабским братьям в этом благородном деле, чтоб сирийские дети воспитывались в мирных условиях и стали настоящими патриотами.
После открытия официальные лица осмотрели помещения школы. Муфтий Татарстана также общался со школьниками, раздавал им сладости и охотно соглашался на селфи.
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