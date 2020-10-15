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ООО Футбольный клуб КАМАЗ

Спорт

Общая информация

«КАМАЗ» — российский профессиональный футбольный клуб из города Набережные Челны. Основан 11 ноября 1981 года.

Домашние матчи проводит на стадионе «КАМАЗ».

В настоящее время выступает в Первенстве Профессиональной футбольной лиги (группа «Урал-Приволжье»).

Директор — Миннеханов Айнур Халитович.

Президент — Магдеев Наиль Гамбарович.

И.о. Главного тренера — Ахметзянов Ильдар Раушанович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423818, пр-кт Московский, 104
  • Телефон: 423819, пр. Московский, 104, стадион «КАМАЗ».
  • Email: (8552) 47-58-40
  • Сайт: fckamaz.ru

Дата последнего обновления: 15.10.2020


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