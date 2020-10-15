ООО Футбольный клуб КАМАЗ
Общая информация
«КАМАЗ» — российский профессиональный футбольный клуб из города Набережные Челны. Основан 11 ноября 1981 года.
Домашние матчи проводит на стадионе «КАМАЗ».
В настоящее время выступает в Первенстве Профессиональной футбольной лиги (группа «Урал-Приволжье»).
Директор — Миннеханов Айнур Халитович.
Президент — Магдеев Наиль Гамбарович.
И.о. Главного тренера — Ахметзянов Ильдар Раушанович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423818, пр-кт Московский, 104
- Телефон: 423819, пр. Московский, 104, стадион «КАМАЗ».
- Email: (8552) 47-58-40
- Сайт: fckamaz.ru
Дата последнего обновления: 15.10.2020