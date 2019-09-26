Эдуард Хайруллин: «Уроки татарского помогли мне открыть его для себя в зрелом возрасте»

Освоить язык Тукая и Джалиля за 8 часов — бесплатно: на YouTube появился проект, запущенный пресс-секретарем Минниханова

Сегодня на YouTube стартовал необычный проект, позволяющий обучить татарскому языку за 8 часов — это готов сделать известный полиглот Дмитрий Петров. Корреспондент «Реального времени» обнаружил на первом видеоуроке за партами татарских девушек, не способных свободно говорить на родном языке, африканца и даже руководителя пресс-службы президента Татарстана Эдуарда Хайруллина, который и спродюсировал эти уроки, в том числе для себя: чтобы «разбудить генетическую память о бабушках и прабабушках». Подробнее о «татарском проекте» он рассказал нашей интернет-газете.

Заговорить по-татарски за 8 часов — бесплатно

Сегодня на YouTube разместили первую серию необычного проекта «Татарский с Дмитрием Петровым», в рамках которого известный переводчик, ведущий канала «Культура», полиглот, знающий до 40 языков, проведет курс татарского языка по своей уникальной методике. Специально добавим: бесплатно.

На YouTube-канале, который был специально для этого заведен и получил название «Татарский с полиглотом Петровым», приглашают выучить татарский язык всего за 8 часов. Первая серия-урок длится всего 20 минут. Остальные занятия тоже будут уложены в это небольшое время. В анонсе серии отмечается, что Петров, способный «любой язык разложить на атомы, чтобы понять его структуру, матрицу», уже освоил татарский по своей методике и предлагает его освоить любому желающего за 24 урока и начать наконец говорить по-татарски: «Овладеть базой татарского языка, преодолеть психологический барьер, приобрести навыки общения на татарском языке, создать несгораемый запас слов и начать говорить со своими татарскими друзьями, коллегами и начальниками. И понять, что они говорят о вас».

— Самое главное — это почувствовать вкус языка, — так начинает первый урок Дмитрий Петров и пообещал избегать русского акцента в татарском языке.

Татары и татарки, не умеющие свободно говорить на родном языке

Настоящий татарин, уверяет интернет-учитель, точно распознает русского по звуку «А» в слове «яратам» (в переводе «люблю»). В «классе» полукругом выставлены школьные парты, за которыми сидят восемь человек, от нигерийца до… самого пресс-секретаря президента Татарстана Эдуарда Хайруллина, сложившего руки, как прилежный ученик, и внимательно слушающего учителя. Перед ним только тетрадка и ручка.

Все обучающиеся живут или жили в Татарстане. Петров предлагает не только и не столько «научить» татарскому, но и «вспомнить» его. Показательно, что среди учеников есть и татарская девушка в мусульманском одеянии — Эльза Хуснутдинова, создательница говорящих на «татар теле» кукол. Она хотела бы свободно разговаривать на родном языке и передать свои знания детям. Та же мотивация и у татарки, уроженки башкирского Нефтекамска, Динары Вургафт — «Мисс Татарстан-2014», ныне работающей тележурналистом.

Еще одна татарка, Альсинур Сафарова, тоже призналась, что свободно разговаривать на родном языке, увы, не может. Она очень хотела бы выучить его, в первую очередь для своей профессии: она журналист и часто общается с татароязычными. Еще один ученик, русскоязычный Сергей Иванов, пожелал выучить татарский, потому что жил в Татарстане и стремится, выучив язык, «лучше понимать культуру татарского народа».

Эльза Хуснутдинова — создательница говорящих на «татар теле» кукол. Она хотела бы свободно разговаривать на родном языке и передать свои знания детям

Эдуард Хайруллин: разбудить «генетическую память» о бабушках

Эдуард Хайруллин сел за парту, признался он учителю, «чтобы вытащить из подсознания теплые слова бабушек, прабабушек, когда они приглашали меня на чай и на плюшки»:

— Думаю, что это во мне есть. И я надеюсь на вас, надеюсь, что мы достанем их.

— Разбудить генетическую память? — уточнил у пресс-секретаря президента РТ Дмитрий Петров. — Это серьезно, это глубоко.

Член общественного совета при Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан Арина Судакова тоже села за парту, чтобы доказать себе: она сможет выучить язык, который для нее не родной и «не разбудит генетическую память». Ближайшие четыре колена ее семьи, объяснила она, говорили на русском.

Петров в ответ на это заметил, что люди в России, в Евразии, «настолько между собой перемешаны», что у любого из нас в генетической памяти найдется какая-то доля «тюркской крови», «славянской крови». И каждый язык, который мы осваиваем, уверен полиглот, «мы вспоминаем».

Альсинур Сафарова очень хотела бы выучить татарский, в первую очередь, для своей профессии: она журналист и часто общается с татароязычными

Дэвид Олисе: «Сам я из Нигерии… Но, возможно, я тоже из Татарстана»

— Я не знаю, есть ли в моей памяти татары, — пожал плечами нигериец Дэвид Олисе под смех в «классе». — Я просто люблю изучать новые языки. Сам я из Нигерии… Но, возможно, я тоже из Татарстана!

Изучение любого языка, предупредил Дмитрий Петров, всегда вызов — особенно в такие ограниченные сроки. Да и татарский язык, отметил он, не из самых простых, но и не из самых сложных. Однако в каждом языке есть своя железная логика, и задача его учеников состоит в том, чтобы проникнуть вглубь языка, а не просто выучить какие-то слова.

Главное — преодолеть барьер и, переборов страхи, заговорить на новом языке. Татарская кухня, татарская музыка, татарская природа — все это тоже определенные аспекты татарского языка. И обо всем этом надо помнить при его изучении.

«Мы целенаправленно выбрали YouTube, чтобы можно было урок посмотреть в любое время»

YouTube-канал стал возможен, как написано под первым видео, при поддержке президента Татарстана: ссылка идет на «Инстаграм»-аккаунт Рустама Минниханова, который у себя в ответ разместил пост со словами: «Полиглот Петров знает 50 языков, в том числе и татарский!» Глава республики выложил видео первого урока, который уже посмотрело более 41 тыс. его подписчиков. Пожалуй, это самый популярный пост президента со дня выборов в Госсовет РТ. Автор проекта — руководитель президентской пресс-службы Эдуард Хайруллин. Корреспондент «Реального времени» узнал у Эдуарда Хайруллина подробности, и выяснил, почему он сам решил сесть за парту.

— Эдуард Фаридович, как именно вам пришла в голову эта идея? Сидели на кухне, смотрели YouTube — и вдруг вас осенило?



— Нет! Я учился в Стэнфордском университете, год назад нас туда Рустам Нургалиевич посылал, и там нас учили смотреть на все незашоренно. Я подумал, что внутри республики есть много преподавателей, а результат… всегда разный. Может быть, нам выйти из ситуации и посмотреть на нее со стороны? И Дмитрий Петров, который все знает про языки, сможет нам и татарский разложить на составные части? И показать, что [изучение татарского языка] легко, просто и любой сможет.

Эдуард Хайруллин: «Мы целенаправленно выбрали YouTube, чтобы можно было урок посмотреть в любое время, круглосуточно»

— Вы целенаправленно выбрали именно YouTube как платформу, потому что его молодое поколение смотрит, предпочитающее получать информацию из небольших видео?



— Мы целенаправленно выбрали YouTube, чтобы можно было урок посмотреть в любое время, круглосуточно. Ну и еще видеоуроки будут на каналах республики. Мы хотели охватить как можно более широкие слои населения: и бабушек, и среднее поколение, которое еще «в телевизоре», чтобы они это увидели. А если захотели бы повнимательнее поизучать, «спустились бы в YouTube».

«Если человек из Нигерии этот язык осваивает, ты понимаешь, что нет ничего невозможного»

— На каком канале Татарстана будут ретранслироваться уроки?

— На «Татарстан 24», начиная с сегодняшнего дня. По одной серии в день с повтором. В субботу будут показывать все серии, которые на неделе выходили (посмотреть спецпроект «Татарский язык с Дмитрием Петровым» на телеканале «Татарстан-24» можно по будням в 9.30 и 14.30 и по субботам в 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, — прим. ред.(.

— Вы будете как-то призывать чиновников, своих русскоязычных коллег, не понимающих по-татарски, смотреть эти 24 урока с Дмитрием Петровым?

— Мы хотим использовать кардинально иной подход! Дать понять всем, что тут никакого насилия нет, именно потому, что изучение языка будет интересным, познавательным и легким. Тут нужна исключительно добрая воля и желание человека, его мотивация.

— В школах советовать эти YouTube-уроки татарского будете? Учителям, может, директорам учебных заведений?

— Конечно, все авторские права на них мы отдадим в Министерство образования Республики Татарстан, и оно будет использовать их по своему усмотрению. Мы вообще и сами будем по всем каналам, где только возможно, эти уроки распространять. И приглашать на них. Если человек из Нигерии этот язык осваивает, ты понимаешь, что нет ничего невозможного.

Дэвид Олисе: «Я не знаю, есть ли в моей памяти татары. Я просто люблю изучать новые языки. Сам я из Нигерии… Но, возможно, я тоже из Татарстана!"

Расчет на широкую аудиторию: от городских жителей РТ до татарских диаспор по всему миру



— Если говорить именно об изучении татарского языка в школах, как вы считаете, лучше юное поколение учить ему «стильно, модно, молодежно», через YouTube-каналы, или все-таки по методичкам? Или проект скорее рассчитан на взрослых?



— По методичкам учат в школах, а мы бы хотели привлечь взрослого человека — созревшего, понимающего, для чего ему это нужно, и доверяющего этому преподавателю. Нам кажется, что такой формат — в интернете, с Петровым, у которого несомненный авторитет по языкам и большая армия людей, которые благодаря ему выучили иностранные языки — интересен. Пользуясь его авторитетом и мотивацией самих людей, мы бы хотели, чтобы уроки были непринужденные и естественные.

— На какой охват или аудиторию рассчитывает проект? На просто русскоязычного представителя молодого поколения из Сибири, скажем, который никогда и в Казани даже не был?

— На всех, начиная с людей, которые, как я, выросли в городе, и, может быть, у них не было бабушек в деревне, чтобы погрузиться в эту [татарскую] среду, которым это интересно, но просто руки не доходили. И заканчивая людьми вообще по России, миру, в диаспорах татарских, например, которые хотели бы подтянуть и узнать язык получше. Безбрежные просторы интернета позволяют нам надеяться, что будет как максимально широкий охват.

«У меня плохо с татарским было…»

— Вы говорили, что уроки английского языка Петрова на YouTube посмотрели более 5 млн человек. Может статься, что и уроки татарского языка посмотрят миллионы?

— Нет, ну татарский с английским, конечно, не сравнится! Мы не будем переживать из-за цифр. Главное, чтобы дошло до сердца, до мотивации, когда посмотревшему такие уроки захотелось бы пойти почитать книжку на татарском, взять самоучитель. Главная наша цель — разбудить это желание!

Уроженка башкирского Нефтекамска Динара Вургафт — «Мисс Татарстан-2014», ныне работает тележурналистом

— Вы говорили, что сами городской житель, у вас нет сельской подпитки. И мы увидели вас на первом же уроке татарского языка, где вы слушали Петрова у доски. В чем дело? Вы подзабыли татарский язык?

— У меня плохо с татарским было… И эти уроки помогли мне открыть его для себя в зрелом возрасте! Именно поэтому таких людей, как я, тоже считаю целевой аудиторией.

— Вы сами после 24 уроков как оцениваете свое владение татарским? Лучше стали понимать?

— Я однозначно лучше стал его понимать, и я стал желать понимать его еще больше! Главное же в проекте не то, чтобы мы сразу обучим татарскому языку, а то, что сподвигнем людей на получение знаний о нем из более серьезного источника.

На проект не потратили ни одной государственной копейки

— Что о проекте подумал Рустам Минниханов, когда узнал о нем?

— Рустам Минниханов поблагодарил меня, сказал: «Молодец!»

— В проект вложены частные деньги или какая-то доля финансирования идет из республиканского бюджета?

— Нет, никаких государственных денег тут нет! Просто люди неравнодушные как-то вложились. Там, на самом деле, такой бюджет, который даже…

— Смешной?

— Да, совсем небольшой. Нам требовались деньги на то, чтобы студию оформить, аппаратуру закупить, чтобы у каждого ученика был микрофончик. На это больше потратились.