Титов Николай Леонидович
Общая информация
Родился 11 декабря 1962 года в д. Патрикеево Верхнеуслонского района Татарской АССР.
Образование
1986 г. — окончил Казанский сельскохозяйственный институт.
Трудовая деятельность
1986-1989 гг. — инженер-механик ОСХК «Кургуза» Верхнеуслонского района ТАССР.
1989-1999 гг. — руководитель ОСХК «Кургуза» Верхнеуслонского района ТАССР.
1999-2006 гг. — главный референт организационного отдела Аппарата Президента.
2006-2007 гг. — заместитель директора по развитию ОАО «Татспиртпром».
2007-2008 гг. — министр сельского хозяйства Правительства Амурской области РФ.
2008-2010 гг. — руководитель торгового представительства ООО «СтройЗапчасть».
С 2010 г. — работал начальником отдела анализа, оценки и прогнозирования ОАО «Российский научно-технический центр по ЧС в АПК».
2010-2011 гг. — генеральный директор ЗАО «ТПК «Агро-Трейд».
2011-2013 гг. — заместитель генерального директора по АПК ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».
2014-2019 гг. — первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.
С ноября 2019 г. — ректор ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса».
Награды и звания
Заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2012 г.).
Награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, Оренбургский тракт, 8б
- Телефон: (843)277-51-86
- Email: tipkia@mail.ru
- Сайт: tipkadpo.ru
Дата последнего обновления: 22.09.2020