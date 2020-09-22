Титов Николай Леонидович

Общая информация

Родился 11 декабря 1962 года в д. Патрикеево Верхнеуслонского района Татарской АССР.

Образование

1986 г. — окончил Казанский сельскохозяйственный институт.

Трудовая деятельность

1986-1989 гг. — инженер-механик ОСХК «Кургуза» Верхнеуслонского района ТАССР.

1989-1999 гг. — руководитель ОСХК «Кургуза» Верхнеуслонского района ТАССР.

1999-2006 гг. — главный референт организационного отдела Аппарата Президента.

2006-2007 гг. — заместитель директора по развитию ОАО «Татспиртпром».

2007-2008 гг. — министр сельского хозяйства Правительства Амурской области РФ.

2008-2010 гг. — руководитель торгового представительства ООО «СтройЗапчасть».

С 2010 г. — работал начальником отдела анализа, оценки и прогнозирования ОАО «Российский научно-технический центр по ЧС в АПК».

2010-2011 гг. — генеральный директор ЗАО «ТПК «Агро-Трейд».

2011-2013 гг. — заместитель генерального директора по АПК ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

2014-2019 гг. — первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

С ноября 2019 г. — ректор ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса».

Награды и звания

Заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2012 г.).

Награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.).

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