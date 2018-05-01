Ларионова Татьяна Петровна

Общая информация

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан. Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан, Член Президиума Государственного Совета Республики.

Родилась в Казани. Окончила Казанский государственный университет по специальности «филолог», Казанский государственный медицинский институт по специальности «социальный работник».

Трудовая деятельность:

1972 по 1983 гг. — старшая пионервожатая казанской средней школы № 82, организатор внеклассной и внешкольной работы.

1983 по 1991 гг. — инструктор, заместитель заведующего, заведующая отделом пропаганды и агитации, второй секретарь Приволжского райкома партии Казани.

1991 по 2001 гг. — заведующая отделом изучения и реализации проблем молодежи и социальной защиты, начальник отдела социальной защиты малоимущих слоев населения, начальник Управления социальной защиты населения в администрации г. Казани.

2001 по 2006 гг. — начальник Управления социальной защиты Министерства социальной защиты РТ в Казани.

2006 по 2010 гг. — государственный советник при президенте РТ по социальным вопросам.

марта 2010 г. — помощник президента РТ по социальным вопросам.

марта 2010 г. — исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ».

октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Кандидат социологических наук.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени (2012 г.), «В память 1000-летия Казани», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «За доблестный труд».

Дата последнего обновления: