Хабибуллин Альберт Галимзянович
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Татарстанского регионального отделения ВСМС
Родился 2 августа 1958 года в п. Бавлы Бавлинского района ТАССР.
Образование:
1977 год — Коммунально-строительный техникум
1992 год — Казанский инженерно-строительный институт ( специальность «промышленное и гражданское строительство» )
2000 год — Казанская сельскохозяйственная академия ( специальность «экономика и управление АПК» )
Трудовая деятельность:
В 1977 г. — мастер ремонтно-строительного управления треста «Башремстрой».
В 1977 — 1979 гг. — служба в рядах Советской Армии.
В 1980 — 1981 гг. — старший инженер МОКСа Управления сельского хозяйства.
В 1981 — 1984 гг. — начальник МОКСа Управления сельского хозяйства и продовольствия.
В 1986 — 1987 гг. — заместитель председателя Бавлинского районного агропромышленного объединения ТАССР.
В 1987 — 1989 гг. — начальник межхозяйственной строительной организации «Ленагрострой».
В 1989 — 1992 гг. — заместитель председателя исполкома Бавлинского районного Совета народных депутатов
В 1992 — 2001 гг. — заместитель главы администрации по строительству, по экономике, по городу администрации Бавлинского района и г. Бавлы.
В 2001 — 2005 гг. — начальник отдела инфраструктурного развития Министерства экономики и промышленности РТ.
В 2005 г. — глава администрации Бавлинского района и г. Бавлы.
В 2006 — 2014 гг. — глава, председатель Совета муниципального образования «Бавлинский муниципальный район».
С сентября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
С ноября 2014 г. — председатель Татарстанского регионального отделения ВСМС.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015 Р Татарстан, г. Казань, ул. М Горького, 12Б
- Телефон: (843) 267-64-21
- Email: gosstr@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: www.vsmsinfo.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018