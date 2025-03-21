Итоги 2024 года: Лизинг-Трейд в новых экономических условиях

В условиях предкризисной экономики Лизинг-Трейд с конца 2023 года сфокусировался на качестве портфеля и финансовой устойчивости

2024 год стал для лизинговой отрасли периодом серьезных испытаний. В условиях предкризисной экономики Лизинг-Трейд с конца 2023 года начал планомерно ужесточать кредитно-рисковую политику, сфокусировавшись на качестве портфеля и финансовой устойчивости.

Ключевые показатели за 2024 год:

Объем нового бизнеса — 3,5 млрд руб. (6,2 млрд руб. в 2023 году).

Лизинговый портфель — 8,67 млрд руб. (10,18 млрд руб. в 2023 году).

Количество новых договоров — 387.

Чистый долг — 5,2 млрд руб. (5,8 млрд руб. в 2023 году).

Собственный капитал — 1,4 млрд руб. (1,2 млрд руб. в 2023 году).

Чистая прибыль — 155 млн руб. (150 млн руб. в 2023 году).

Средний размер аванса — 19%, что больше по сравнению с 14% в 2023 году.

Снижение объемов нового бизнеса связано с осознанным переходом к более консервативной кредитно-рисковой политике. В условиях экономической нестабильности компания ужесточила требования к заемщикам, отдавая приоритет финансово устойчивым клиентам и ликвидным активам.

Снижение ликвидности коммерческого автотранспорта и спецтехники, а также ослабление рынков грузоперевозок и строительства потребовали пересмотра стратегии. В результате Лизинг-Трейд увеличил долю недвижимости (23%) и оборудования (20%) в портфеле, снижая зависимость от менее предсказуемых сегментов, таких как спецтехника (18%) и легковой (11%) и коммерческий (28%) автотранспорт.

Еще одним значимым шагом стала проработка эффективности филиальной сети. По итогам 2024 года компания оптимизировала свою географию присутствия:

Закрыты филиалы в Сибири и на Урале. В этих регионах мы стали видеть больше рисков, чем в городах Центральной России.

Открыты новые офисы в крупнейших центрах деловой активности: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.

Качество клиентского портфеля остается высоким: просрочка 60+ не превышает 0,4% по платежам, по остатку дебиторской задолженности — 3%.

Несмотря на изменения в рыночной конъюнктуре, Лизинг-Трейд продемонстрировал устойчивость и гибкость. В 2025 году компания продолжит развивать лизинг недвижимости и оборудования, а также повышать эффективность бизнес-процессов.

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