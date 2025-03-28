Подключение «Россельхозбанка» к SWIFT ожидается в апреле

Фото: Максим Платонов

В Госдуме рассчитывают, что «Россельхозбанк» сможет подключиться к международной системе SWIFT уже в апреле. Об этом заявил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА «Новости».

Аксаков уточнил, что подключение банка зависит от намерений американской стороны по нормализации ситуации вокруг Украины.

— Все зависит от того, насколько серьезно американцы настроены, — сказал он, добавив, что Россия уже изложила свои предложения в ходе переговоров.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

«Россельхозбанк» был отключен от SWIFT в июне 2022 года в рамках санкций Евросоюза. Этот банк играет важную роль в финансовом обслуживании сельскохозяйственной отрасли России, и его возвращение в систему может значительно упростить международные финансовые операции.

Подключение «Россельхозбанка» к SWIFT также связано с черноморской зерновой инициативой, которая была подписана в 2022 году для вывоза украинского зерна. Однако Россия вышла из этой сделки в 2023 году, указывая на использование инициативы для атак на российские объекты.

Накануне США и Россия достигли важного соглашения о безопасном судоходстве в Черном море. Об этом сообщили в Белом доме после встречи представителей двух стран в Эр-Рияде. В Кремле сообщили, что вступление договоренностей в силу зависит от ряда условий со стороны США, включая снятие санкций с «Россельхозбанка» и других финансовых организаций, подключение их к SWIFT, снятие ограничений на торговое финансирование, снятие санкций с экспортеров продовольствия и удобрений.



Анастасия Фартыгина