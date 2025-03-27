Дело начальников ЗАГС Татарстана дошло до суда — Нигматуллина вину а афере не признала
Сегодня в Вахитовском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела о предполагаемых аферах в управлении ЗАГС Татарстана. Двое подсудимых — бывший замруководителя и начальник управления — вину признают, их экс-начальница Гульшат Нигматуллина — полностью отрицает претензии по мошенничеству, превышение полномочий признает частично — передает журналист «Реального времени».
На старте расследования предполагаемый ущерб оценивался сначала в 800 тысяч, потом в 6,7 млн рублей, но окончательное обвинение Нигматуллиной предъявили уже на 16,4 млн рублей. По делу заявлен и гражданский иск.
Сегодня гособвинитель Анна Маркарьян планирует огласить весьма объемное обвинение по делу. Но перед этим она ходатайствовала о продлении домашнего ареста на полгода двум фигурантам дела.
«Следствие закончено, свидетели допрошены. Я лишена работы. Сотрудники, которые занимались, — они все дали показания, — заявила Гульшат Нигматуллина. — Я никогда не оказывала ни на кого давление — ни на каких свидетелей. Всегда неукоснительно выполняла условия домашнего ареста. Прошу учесть, что на иждивении есть сын-инвалид второй группы. Прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий».
О послаблении просил суд и бывший заместитель начальника управления ЗАГС Ренат Ахметзянов, ссылаясь на то, что его отцу предстоит операция и ему потребуется серьезный уход.
Суд ходатайство удовлетворил частично — продлил домашний арест обоим до 13 июня, то есть на три месяца со дня поступления дела на рассмотрение.
В мошенничестве и превышении должностных полномочий без тяжких последствий обвиняют только экс-начальницу, главбуху Ландыш Шарафутдиновой и Ренату Ахметзянову на финише следствия предъявили только превышение.
По версии СК и прокуратуры, в 2020 году начальник ЗАГС дала указание заместителю и главбуху собрать с 26 сотрудников территориальных отделов управления денежные средства, выплаченные им в качестве премий за перевод актовых записей с латинской графики на русский язык. В последующем полученными средствами на сумму более 16 млн рублей обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.
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