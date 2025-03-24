«Ущерб не причинен»: в суде Казани юрист КирМоса заявила об отсутствии претензий к экс-главе Миронову

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Советский суд Казани допросил представителей потерпевших по делу бывшего главы Кировского и Московского районов Сергея Миронова. Выяснилось: гражданские иски к подсудимому не подавали ни администрация двух районов Казани, ни МУП «ДРЭУ Кировского района» — куда, по версии СК и прокуратуры, с подачи подсудимого фиктивно трудоустроили четырех человек, — передает с места журналист «Реального времени».

При этом начальник юротдела КирМоса Александра Рябинкина на вопрос суда о финансовых потерял администрации районов заявила: «Админстрация к вопросу ущерба не приходила. Не считает, что был причинен ущерб, так как контракты были выполнены в полном объеме». Речь о муниципальных контрактах, заключавшихся КирМосом ежегодно без торгов с МУП «ДРЭУ» на предоставление услуг водителя, обеспечение ГСУ и обслуживание иномарки «Фонд Мондео». По словам Рябинкиной, конкретный водитель в контракте не прописывался, а требования документа выполнялись — машина была задействована в рабочих поездках к семьям бойцов СВО и на других мероприятиях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Начальник юротдела КирМоса заявила — ущерб по эпизоду с трудоустройством водителя Зайчикова на 962 тысячи рублей считала не администрация, а следователи. Такую же позицию заняла представитель второго потерпевшего — начальник юротдела МУП «ДРЭУ» Наиля Гилазова. Она сообщила — ущерб устанавливался постановлением следователя о признании МУП потерпевшим. Правда, заметила: по двум эпизодам — всего на 1 млн 667 тысяч — в МУП уже поступили средства на возмещение ущерба от Ирины Мироновой, матери подсудимого.

Напомним, финальное обвинение экс-главе двух районов утверждал Альберт Суяргулов. В нем — четыре эпизода: злоупотребление полномочиями с согласованием задним числом перепланировки в помещениях своей матери, где открыли «Пятерочку», и три эпизода превышения полномочий с фиктивным трудоустройством в МУП «ДРЭУ» родни двух водителей служебной иномарки Миронова. Ущерб по зарплатным эпизодам составляет 2,6 млн рублей. При этом обвинения в хищении этих средств мошенническим путем с бывшего чиновника сняли.

Вину подсудимый полностью отрицает. Его адвокаты сегодня подробно изложили, почему Миронов занял именно такую позицию.

