Список персон

Салимгараев Айдар Саитгараевич

Гос. ведомства

Общая информация

Родился в с. Муслюмово Муслюмовского района ТАССР.

Образование:

1994 г. — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «журналистика»

2005 г. — Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджер делового администрирования по программе МВА».

Трудовая деятельность:

1994 — 1997 гг. — корреспондент, редактор отдела, главный редактор главной редакции республиканской информации «Татарстан» информационного агентства Республики Татарстан «Татар-информ».

1997 — 1998 гг. — старший редактор ТОО «Телерадиокомпания „Нижнекамск“.

1998 — 1999 гг. — советник по общественным и внешним связям Нижнекамского авиационного предприятия.

2000 — 2006 гг. — директор Государственного учреждения „Нижнекамская телерадиокомпания“.

2006 — 2008 гг. — начальник управления по работе со средствами массовой информации, заместитель генерального директора ГУ „Агентство РТ по массовой коммуникации “Татмедиа».

2008 — 2009 гг. — заместитель генерального директора ОАО «ТАТМЕДИА».

2009 — 2012 гг. — генеральный директор ОАО «ТАТМЕДИА».

2015 — 2018 гг. — заместитель руководителя департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики — начальник отдела по общественным проектам.

С 17 февраля 2018 г. — руководитель информационно-аналитического управления президента РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, Кремль

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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