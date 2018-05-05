Салимгараев Айдар Саитгараевич
Общая информация
Родился в с. Муслюмово Муслюмовского района ТАССР.
Образование:
1994 г. — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «журналистика»
2005 г. — Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджер делового администрирования по программе МВА».
Трудовая деятельность:
1994 — 1997 гг. — корреспондент, редактор отдела, главный редактор главной редакции республиканской информации «Татарстан» информационного агентства Республики Татарстан «Татар-информ».
1997 — 1998 гг. — старший редактор ТОО «Телерадиокомпания „Нижнекамск“.
1998 — 1999 гг. — советник по общественным и внешним связям Нижнекамского авиационного предприятия.
2000 — 2006 гг. — директор Государственного учреждения „Нижнекамская телерадиокомпания“.
2006 — 2008 гг. — начальник управления по работе со средствами массовой информации, заместитель генерального директора ГУ „Агентство РТ по массовой коммуникации “Татмедиа».
2008 — 2009 гг. — заместитель генерального директора ОАО «ТАТМЕДИА».
2009 — 2012 гг. — генеральный директор ОАО «ТАТМЕДИА».
2015 — 2018 гг. — заместитель руководителя департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики — начальник отдела по общественным проектам.
С 17 февраля 2018 г. — руководитель информационно-аналитического управления президента РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, Кремль
Дата последнего обновления: 05.05.2018