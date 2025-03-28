С 1 апреля в Татарстане увеличенные пенсии будут получать 85,2 тыс. человек

Выплаты проиндексируют на 14,75%

Фото: Михаил Захаров

С 1 апреля в Татарстане увеличенные пенсии будут получать 85,2 тыс. человек. Выплаты проиндексируют на 14,75%. В частности, это коснется социальных пенсий, сообщили в пресс-службе организации.

Кроме социальных, проиндексируют также пенсии:

участников Великой Отечественной войны;

граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»;

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей;

граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей;

космонавтов и летчиков-испытателей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— 1 апреля пенсии 85 200 татарстанцев будут проиндексированы. Пенсии в повышенном размере поступят им в апреле по прежнему графику доставки. Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан проведет перерасчет проактивно, то есть никаких заявлений гражданам подавать не нужно, — заявил управляющий Отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин.

Вопросы жители республики могут задать, позвонив в единый контакт-центр по номеру 8 800 100 0001.

Напомним, в целом по России индексация коснется более 4,2 млн человек, включая людей с инвалидностью, тех, кто потерял кормильца, а также граждан, не имеющих достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.

Галия Гарифуллина