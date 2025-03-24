В России разрешат устанавливать «доверенных лиц» для подтверждения банковских операций

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября 2024 года в России появится возможность устанавливать доверенных лиц для подтверждения операций со счетами. Это предусмотрено поправками ко второму чтению законопроекта о борьбе с кибермошенничеством, которые поддержал Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Сергей Боярский.

Новая опция позволит гражданам, например пожилым родителям, назначать своих детей в качестве «второго ключа» для совершения значимых операций в кредитных организациях, таких как банковские переводы и снятие наличных.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Люди по желанию, например пожилые родители, могут закрепить своих детей как «второй ключ» к совершению значимых действий в кредитных организациях, — пояснил Боярский.

Ранее Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на шесть месяцев. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года



Рената Валеева