Если для вас актуален квартирный вопрос, нужно поторопиться

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

С 1 апреля регулятор приступает к надзору за исполнением ипотечного стандарта, что усложнит выдачу ипотечных кредитов. Судя по этим требованиям, отказы ждут многих потенциальных заемщиков. Что делать в таких условиях и какими программами можно успеть воспользоваться для осуществления мечты о своем жилье — подробнее в нашем материале.



Взять ипотеку становится все сложнее

Центробанк России ограничивает банки в выдаче высокорискованных ипотечных кредитов, к которым в первую очередь относятся заемщики с высокой долговой нагрузкой.

Ужесточать требования к выдаче рискованных ипотек регулятор начал еще в 2023 году. Как результат, за два года количество таких сделок сократилось уже в 3-4 раза. Заемщики с показателем долговых обязательств более 80% в четвертом квартале 2024 года получили только 13% кредитов (хотя годом ранее их было 45%). Снизилась и доля выданных жилищных кредитов для покупателей с низким первоначальным взносом — сейчас требуемый банками ПВ перевалил за 50%.

Грядущие новшества от ЦБ приведут к тому, что с 1 апреля получить ипотеку станет еще сложнее: круг потенциальных заемщиков сузится.

С апреля отсекут почти треть заемщиков по ипотеке. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Крупные застройщики осознают, что процесс получения ипотеки становится все более сложным, поэтому они предлагают собственные удобные финансовые программы, которые позволяют приобрести квартиру в текущих условиях.

Поэтому, если квартирный вопрос актуален для вас именно сейчас, предлагаем ознакомиться с наиболее выгодными программами. Так, среди интересных финансовых инструментов хотелось бы отметить разработанные одним из крупнейших застройщиков РТ «Ак Барс Дом».

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Срок действия акций: до 31.03.2025 или пока квартиры есть в наличии. Проектные декларации застройщиков размещены на сайте наш. дом. рф. Не является публичной офертой.

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В рамках акции «Квартира с ремонтом» осуществляется чистовая отделка на основании договора подряда между участником долевого строительства и застройщиком при заключении договора участия в долевом строительстве. Полная стоимость кредита — 6,301%–9,982%. Расчет ежемесячного платежа 28 600 руб. выполнен на примере квартиры №43 площадью 34,95 кв.м. в ЖК «Новый свет» УБ-6 (ООО «СЗ «Близкий»), стоимостью 8 002 600 руб. первоначальный взнос от 25,1 %, ставка от 4 % годовых для граждан РФ, имеющих ребенка-гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора, при использовании сервисов электр. регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Мак. сумма кредита — 6 млн. руб. Макс. ставка по кредиту — 6%. Срок действия акции: до 31.03.2025 г. при наличии квартир или пока Банк не поменяет условия. Подробности по телефону 8 (843) 558-10-34. Акция: ЖК «Новый свет» (ООО «СЗ «Близкий»).