Минфин рассмотрит возможность использования налички при покупке иномарок
Минфин России изучает предложение о разрешении наличных расчетов при покупке автомобилей между резидентами и нерезидентами, гражданами стран ЕАЭС. Однако решение пока не принято. Об этом сообщили в ТАСС.
По информации пресс-службы Минфина, инициатива поступила от Национального автомобильного союза. Ведомство работает над предложением совместно с Банком России и другими заинтересованными органами.
— На текущий момент предложение находится в проработке, — подчеркнули в министерстве.
Напомним, что средняя стоимость трехлетних иномарок Kia и Hyundai в России значительно возросла, достигнув около 1,7 млн рублей. Это на 42% больше, чем в конце 2021 года, когда эти автомобили были новыми.
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