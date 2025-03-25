Минфин рассмотрит возможность использования налички при покупке иномарок

Фото: Рената Валеева

Минфин России изучает предложение о разрешении наличных расчетов при покупке автомобилей между резидентами и нерезидентами, гражданами стран ЕАЭС. Однако решение пока не принято. Об этом сообщили в ТАСС.

По информации пресс-службы Минфина, инициатива поступила от Национального автомобильного союза. Ведомство работает над предложением совместно с Банком России и другими заинтересованными органами.

— На текущий момент предложение находится в проработке, — подчеркнули в министерстве.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что средняя стоимость трехлетних иномарок Kia и Hyundai в России значительно возросла, достигнув около 1,7 млн рублей. Это на 42% больше, чем в конце 2021 года, когда эти автомобили были новыми.



Анастасия Фартыгина