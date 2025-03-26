Реальные доходы россиян выросли на 8,5% на фоне рекордно низкой безработицы

В 2024 году реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 8,5%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства и подчеркнул, что этот рост происходит на фоне исторически низкого уровня безработицы.

По словам Мишустина, увеличение доходов населения положительно сказалось на потребительском спросе, который играет важную роль в росте валового внутреннего продукта (ВВП) России.

— Сказался рост реальных доходов населения. В том числе — и благодаря реализации целого ряда социальных программ, — добавил он.

Напомним, что в начале 2025 года уровень безработицы в России увеличился до 2,4%, по сравнению с декабрем 2024 года, согласно данным Росстата. 1,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше были признаны безработными по методологии Международной организации труда.



Анастасия Фартыгина