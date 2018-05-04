Губайдуллин Экзам Саматович

Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родился 15 июля 1953 года в д. Старые Какерли Дрожжановского района Татарской АССР.

Образование:

1975 — Казанский ветеринарный институт им. Н.Э.Баумана

2009 год — Российская академия государственной службы при Президенте РФ

Трудовая деятельность:



1975 г. — главный зоотехник совхоза «Знамя Ленина».

1975 — 1976 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1976 — 1981 гг. — главный зоотехник колхоза «Комсомолец».

1981 — 1986 гг. — председатель колхоза «Искра».

1986 — 1991 гг. — председатель Зеленодольского райагропромобъединения.

1991 — 1992 гг. — начальник Зеленодольского управления сельского хозяйства и продовольствия.

1992 — 1995 гг. — заместитель министра, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

1995 — 1998 гг. — и.о. главы администрации, глава администрации Мамадышского района, председатель Мамадышского районного Совета народных депутатов РТ.

1998 — 2005 гг. — руководитель аппарата Президента РТ.

2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.

2005 — 2012 гг. — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представитель от исполнительного органа государственной власти РТ.

2012 — 2017 гг. — председатель ЦИК РТ.

С апреля 2013 г. — президент Федерации греко-римской борьбы РТ.

С 21 декабря 2017 г. — председатель Совета муниципальных образований РТ.

Доктор сельскохозяйственных наук.

Заслуженный работник сельского хозяйства РТ. Мастер спорта СССР, мастер спорта РСФСР по борьбе, чемпион России и Татарстана по борьбе.

Награжден орденом Дружбы, медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», нагрудным знаком Госкомитета РФ по статистике «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года», благодарностью президента РФ В. Путина за активное участие в избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации(2000 г., 2004 г.), медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2008 г.), «Совет Федерации. 15 лет» (2008 г.), «За сотрудничество (2009 г.), почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ (2012 г.), благодарностью Президента Республики Татарстан (2013 г.), Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (2013 г.), памятной медалью „XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани“ (2013 г.), благодарностью Президента Российской Федерации (2014 г.), благодарственными письмами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (2014 г.), информационного агентства России ИТАР-ТАСС (2016 г.).

Дата последнего обновления: